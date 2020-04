La salida de Mario Salas de Colo Colo sigue dando que hablar en Chile. El entrenador no dejó el club de la mejor manera y hoy se conocen detalles que aceleraron su salida. Claudio Borghi se ocupó de analizar lo vivido por el hoy entrenador de Alianza Lima en el ‘cacique’.

“Pasaron cosas que no me gustaron. Cuando Mario Salas se sacó los zapatos en el Monumental no me gustó tanto, y después cuando empezó a retar a los periodistas, que estaban hablando por teléfono. Ahí dije se está equivocando mucho'”, comentó en conversación con Somos Chile Radio.

“Después de la salida de Orión, hubo otro Colo Colo y (Mario Salas) no lo pudo manejar. Los jugadores se creen dueños de los clubes, y eso es un problema. El jugador es un empleado, que debe estar el tiempo que crea conveniente la gente que lo contrató”, añadió el DT.

Además aseguró que le sorprendió la actitud que tomó Jaime Valdés tras el despido del DT: “No sé si dentro tenía enemigos, de los enemigos me entero después. Las cosas se dicen cuando uno está, no cuando no está. Me extrañó mucho, porque ‘Pajarito’ es un chico bien criado, con una trayectoria muy interesante. Desde la salida de Orión se empezaron a dividir las aguas,. Y no pudo volver atrás”.

“Mario Salas tiene una forma de trabajar que yo no comparto”, dijo Jaime Valdés. “Yo creo que a Mario no le gustaba mi juego y por eso decidió sacarme. ¿Qué me dejó? Muy poquito... Casi nada. Yo no comparto su forma de plantear los partidos y su forma de juego”, añadió el jugador.

La historia de los zapatos

En su primer recorrido de regreso en el Monumental, el ‘Comandante’, como nuevo DT de Colo Colo, decidió pasar descalzo por el césped.

Así pasó por el remozado camarín del cuerpo técnico, el túnel de campeones y hasta llegar a la cancha David Arellano. Ahí, decidió sacarse los zapatos, lo calcetines y pasar a pies descalzos por esa ‘zona sagrada’, informaron los medios chilenos el día de su presentación.

Mario Salas sin zapatos. (Dale Albo)

VIDEO RECOMENDADO

Pedro Gallese imitando a Michael Jackson

Pedro Gallese y su imitación a Michael Jackson. (Instagram)