En la previa del duelo entre Alianza Lima y Deportivo Municipal se habló mucho sobre una posible salida de Mario Salas de la dirección técnica del cuadro blanquiazul, en caso no logre sumar los tres puntos ante el cuadro edil.

A pesar de que el duelo frente al equipo de Víctor Rivera empezó de la mejor manera, ya que Oslimg Mora abrió el marcador a los 39 minutos, todo terminó de una tarde más para el olvido para los blanquiazules. En la segunda mitad se dejaron estar y terminaron perdiendo 2-1 en el Alberto Gallardo, sumando su quinta derrota consecutiva en el campeonato y encontrándose a solo dos puntos de la zona de descenso.

Tras el pitazo final, el ‘Comandante’ descartó la posibilidad de que vaya a dejar el buzo de los íntimos, al menos de su parte. El Fondo Blanquiazul se reúne este viernes con el área deportiva de la institución para definir la situación del técnico chileno.

“La presión y los resultados nos están jugando en contra. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas. Por mi cabeza no está irme, voy a asumir este momento. Por mi parte, no me iré de Alianza”, señaló el DT.

Con respecto a la delicada situación en la tabla de posiciones, done se ubican en la décimo quinta casilla, Salas dejó en claro que es algo que tienen presente. “Somos conscientes de lo que nos estamos jugando en el acumulado, lo sabemos desde hace unas fechas”, agregó. Queda claro que el DT quiere seguir hasta el final del campeonato, pero la preocupación ya no es si se clasifica o no a un torneo internacional, sino si se baja.





