Mario Salas no terminó para nada contento después de la derrota de Alianza Lima ante Cantolao. Tras el final del encuentro, Hernán Lisi, entrenador del ‘Delfín’, quiso estrecharle la mano a su colega chileno, pero éste le negó el saludo.

El ’Comandante’ le hizo un gesto de desaprobación y se pasó de largo, ante el asombro del DT argentino. Lisi desaprobó su actitud y le recordó lo que pasó cuando ambos dirigían en el torneo mapochino: “Mario, cuando me ganaste en Chile 4-0 te salude”, indicó.

Los otros integrantes del banquillo de Cantolao tampoco se quedaron tranquilos con el desaire de Salas, escuchándose lo siguiente: "Maleducado, tienes que saber perder”.

Al mando de Alianza Lima, el ex DT de Colo Colo solo ha podido sumar dos victorias y las últimas dos fechas ha perdido puntos con equipos que militan en la parte baja de la tabla de posiciones. En la siguiente jornada se medirán ante la Universidad San Martín, equipo que llegará con la necesidad imperiosa de sumar los tres puntos.

Palabra del ‘Comandante’

El entrenador blanquiazul se refirió al choque ante la Academia Cantolao, señalando que tendrán que analizar bien el juego para corregir los errores que mostraron durante los noventa minutos.

“Es un partido que tenemos que analizarlo bien para ver qué tenemos que mejorar, sin duda. Hemos sido bastante irregulares y ahí hay un tema. En el fondo queremos ser regulares, no queremos estar en estas condiciones”, dijo a GOLPERU.

“Estamos trabajando para eso, pero no es que me represente a mí. No es que el equipo juegue y me represente a mí, sino que represente a la gente del pueblo, a la gente trabajadora, que se sacrifica en el día a día. Ese tiene que ser Alianza Lima, esa tiene que ser nuestra idea de juego”, agregó.

