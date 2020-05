La llegada de Mario Salas a Lima entró en cuenta regresiva. Ayer, en una entrevista, el entrenador dijo no tener claro cuándo aterrizará en la capital peruana, pero Depor conoció que en Matute ya marcaron en el calendario los días 9, 10, 11 y 12 de junio. El ‘Comandante’ se pondrá al frente de su pelotón uno de esos días.

De no haber alguna sorpresa, la Emergencia Sanitaria acabará el 9 de junio y el Gobierno, si no reabre las fronteras internacionales, sí sería más flexible con las llegadas. Salas arribaría en dicho rango, pasaría cuarentena y tendría tiempo para conocer personalmente al plantel antes de que se reinicie la Liga 1.

Mientras cuenta los días para dirigir presencialmente los entrenamientos blanquiazules, Salas habló con Alianza Lima TV y expuso su idea de juego, sus expectativas y otros conceptos.

¿Qué características debe tener el jugador peruano que va a dirigir?

Tiene algo muy positivo: su riqueza técnica. Tengo la experiencia de haber entrenado a Cristal y vi que el perfil del jugador peruano es uno con mucha ambición, con hambre de ser mejor e ir por la gloria. Sin duda, creo que me voy a encontrar con ese tipo de jugadores en Alianza.

¿Su 4-3-3 es negociable?

Para mí los sistemas de juego son modificables. Lo que no lo es, es la forma de jugar. La idea, la propuesta que hay que tener dentro de la cancha y los objetivos deportivos que toda institución se fija y busca cumplir.

En Alianza hay que dar examen cada fin de semana...

Me gusta que el equipo sea protagonista, que siempre vaya al frente y que tenga un gran espíritu combativo. Eso no se negocia. Puedo jugar con 2, 3, 4 defensas, pero no cambio la idea y la forma.

¿Cómo maneja el tema de la indisciplina?

Es algo que ya conversamos con los directivos. En la vida la disciplina es fundamental. Es el deber del comando técnico poner disciplina y siento que el jugador debe retribuir con un compromiso total. En Alianza se van a comprometer con el objetivo.

¿Reforzará el plantel?

Lo veremos una vez que lleguemos a Lima. Me incomoda mucho establecer relaciones u opiniones sin haberlos visto. Luego sabremos bien adónde vamos.

¿Ha conversado con el plantel de manera grupal?

Hemos tenido dos contactos. Una fue la presentación y otra para explicarles la metodología. Después he charlado con los jugdores de manera individual.

VIDEO RECOMENDADO

Luis Advíncula sorprendió con un nuevo Tik Tok (Instagram)

TE PUEDE INTERESAR