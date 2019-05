Mauricio Affonso: "No estamos pensando en quién va a ser el técnico de Alianza Lima"

Mauricio Affonso no quiso hablar de la posible llegada de Pablo Bengoechea. El delantero de Alianza Lima está concentrado en lo que resta del Torneo Apertura y en sumar para tener opciones al título a fin de año.

"No estamos pensando en quién va a ser el técnico, ahora nos estamos dando íntegro por los que están en este momento. Sabemos que tenemos que salir de esta situación y tenemos que seguir por este camino trabajando y esperando que los resultados también acompañen un poco", dijo el blanquiazul en conferencia de prensa.



"No pensamos en quién va a venir. Estamos dando al 100 por el cuerpo técnico que está. Tenemos que salir de esta situación y no nos hace bien pensar en quién va a venir y quién no", añadió.

Mauricio Affonso dijo que es hora de trabajar porque ya hablaron mucho y las cosas no salieron como pensaban: "Lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Sabemos que esto se va a definir en diciembre, queda mucho camino por recorrer y hay que seguir trabajando para cambiar las cosas y esa es la única forma que pensamos para lograrlo".

"La Copa no fue positivo el saldo que tuvimos, teníamos una gran ilusión pero no se pudo dar por diferentes motivos que fueron pasando. Ya terminó, tenemos que dar vuelta a la página y afrontar lo que viene", declaró.

El delantero de Alianza Lima reconoció que le costó mucho recuperarse de la lesión al tobillo y volver al su rendimiento. "Creo que es algo normal, sé que tengo que seguir trabajando para volver día a día a ese buen nivel", dijo.

Alianza Lima remodeló las instalaciones de Matute. (ideo: Jesús Mestas)

Alianza Lima: la cancha auxiliar de Matute cambiará a gramado natural. (Video: Jesús Mestas)

► ¿Claudio Pizarro a Alianza Lima? Werder Bremen se pronunció sobre la continuidad del delantero en el club alemán



► Alianza Lima es el equipo que llevó más hinchas al estadio en lo que va la Liga 1



► Sueño de hincha: el once de Alianza con Pizarro, Arévalo Ríos y Bengoechea como técnico [FOTOS]



► Melgar: La millonaria suma de dinero que acumuló tras clasificar a la Copa Sudamericana 2019