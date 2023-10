Mauricio Larriera aplicó una muy buena estrategia en Juliaca y, contradiciendo a la historia, llevó a Alianza Lima a sumar su primera victoria en dicha ciudad al vencer por 2-1 a Deportivo Binacional por la fecha 17 del Torneo Clausura 2023. Con este resultado, el uruguayo no solo clasificó de manera directa a la final de la Liga 1 Betsson, sino también mantuvo su invicto desde que llegó al club de La Victoria, sumando seis triunfos y tres empates. Además, los íntimos se instalaron en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

A su arribo a la capital, el ‘charrúa’ conversó brevemente con los medios de comunicación y analizó lo sucedido en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. En primera instancia, elogió el gran partido que hizo Hernán Barcos, quien anotó un doblete para que se concretara el triunfo. El cordobés fue la figura y sumó su décima sexta anotación en lo que va de la temporada.

“Es medio milagroso (por la altura, la edad que tiene y sigue siendo desnivelante), pero aparte de ser un gran profesional, es una gran persona. Nos está dando la posibilidad de convertir, que es algo que venimos trabajando con la falta de gol. Es muy conocido Hernán, tremenda trayectoria y no tengo mucho para decir”, sostuvo.

El ‘Pirata’ es el máximo goleador extranjero en la historia de Alianza Lima –lleva 45 tantos– y ayer confirmó una vez más que, con 39 años, sigue siendo determinante en el torneo local. Si bien no comenzó la campaña siendo titular, a punta de goles reafirmó que los ‘Íntimos’ no se equivocaron al ficharlo en el 2021.

Por otro lado, Mauricio Larriera agregó que quedó conforme con la entrega de sus dirigidos, pues a partir de eso comenzó a fluir todo lo que planificó en la previa. “Mucho de lo que se planificó salió, pero todo depende de la toma de decisiones, de la actitud de los futbolistas y en eso estamos satisfechos porque fue un resultado importantísimo”, acotó.

“Contento con el resultado, con el esfuerzo de los muchachos y por haber conseguido un primer objetivo importante que era la tabla acumulada, clasificar a la fase de grupos y ya estar, en principio, en la final del campeonato nacional”, remarcó.

Finalmente, el exentrenador de Peñarol aclaró que, más allá de la presión por ganar los partidos que tienen pendiente (ante ADT y Deportivo Garcilaso), la única presión que conocen es la de representar a un club como el victoriano. “Como no dependemos de nosotros, cada partido de los rivales es importante saber el resultado, trato de no preocuparme, pero la presión está en Alianza porque siempre hay que ganar en donde sea, en este caso a casi cuatro mil metros y hace mucho tiempo que no se ganaba ahí”, cerró.

Hernán Barcos lleva 16 goles en la Liga 1 2023. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer a Deportivo Binacional en Juliaca (1-2), Alianza Lima volverá a jugar dentro de dos semanas cuando reciba a ADT por la fecha 18 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson. Dicho compromiso está programado para el sábado 21 de octubre desde las 4:00 p.m., se disputará en el estadio Alejandro Villanueva y será transmitido en exclusiva por la señal de Liga 1 MAX.

De momento, los ‘Íntimos’ ya aseguraron su clasificación directa a la final tras ser inalcanzables en la tabla de posiciones acumulada, por consiguiente también tienen un boleto en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023. Eso sí, todavía tienen chances de ganar el Clausura, por lo que el duelo con los tarmeños será clave. La última vez que estos equipos se vieron las caras fue por el Apertura, con victoria para los tarmeños por 2-1 con doblete de Víctor Perlaza; Pablo Sabbag puso el 1-1 parcial.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO