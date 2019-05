Los bautizados: Mauricio Matzuda y José Gallardo debutaron, los raparon y así quedaron [VIDEO]

Sangre nueva en Alianza Lima. Mauricio Matzuda y José Gallardo fueron las gratas sorpresas, en la victoria agónica que sacaron los íntimos ante Melgar. Víctor Reyes, técnico blanquiazul, les dio la confianza, y ambos no decepcionaron.

Por un lado, Mauricio Matzuda marcó un gol, en su primer partido oficial con Alianza Lima. Mientras que José Gallardo metió una asistencia decisiva para que Mauricio Affonso marque el tercer gol a favor de los íntimos y les otorgue, de esta manera, la victoria.

“Mi padrino fue Godoy. Uno sueña con esto, realmente, para darle todo a la familia. Me enteré de que iba a ser titular antes de ayer. El profesor Víctor me dio toda la confianza y me pidió que encare. Uno siempre sueña con debutar en el más grande”, confesó Matzuda en GolPerú.

Mauricio Matzuda y José Gallardo debutaron, los raparon y así quedaron (Captura) Mauricio Matzuda y José Gallardo debutaron, los raparon y así quedaron (Captura) depor

Las declaraciones de Mauricio Matzuda. (Video: GolPerú)

En la próxima fecha, Alianza Lima visitará a Alianza Universidad. Lionard Pajoy, que fue goleador y campeón con el cuadro íntimo, enfrentará por primera vez a la escuadra de Víctor Reyes.

