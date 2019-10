Federico Rodríguez: "Mi idea no era que me hagan penal; me caí, no me tiré"

Alianza Lima subió hasta la punta del Torneo Clausura, luego de vencer a Melgar (3-2), el domingo pasado, en Arequipa. Sin embargo, el polémico penal cobrado a favor de los íntimos por una supuesta falta a Federico Rodríguez dentro del área sigue dando de qué hablar.

En una entrevista en 'Futbol como Cancha' de RPP, el delantero del elenco íntimo contó cómo es que sucedieron las cosas y aseguró que hubo un buen arbitraje.

"Mi idea no era que me hagan penal, me pongo adelante de él para que no me pueda sacar la pelota. Cuando estoy entrando al área, siento que me pegan de atrás y me caí, no me tiré", sostuvo Federico Rodríguez.

"No sé si el contacto fue fuera o dentro del área, no volví a ver la jugada. Tengo el recuerdo de que caí y es una falta clara. Creo que el arbitraje fue bueno y en el penal no hay nada que discutir. Tenemos que seguir prendidos allá arriba", continuó.

Alianza Lima recibirá a Alianza Universidad el próximo sábado a partir de las 8:00 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva, por la Fecha 14 del Torneo Clausura. El duelo será transmitido por la señal de GOLPERU, pero recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y todos los goles por Depor.com.

Liga 1: resumen de la fecha 13 del Torneo Clausura. (América TV)

