“Si no me dejan ir, voy a cobrarles hasta el último centavo”, revelan la amenaza de Russo a Alianza Lima

Desde hace varias semanas, Miguel Ángel Russo dejó de sentirse cómodo en Alianza Lima. De hecho, el técnico ya planeaba su salida del cuadro blanquiazul con anticipación, pero prefirió esperar hasta el choque ante Internacional por Copa Libertadores para decirle adiós a su plantel.

Evidentemente, Miguel Ángel Russo no se fue en los mejores términos con Alianza Lima. De hecho, el técnico sintió que el plantel no lo respaldó y asumió que la dirigencia no le dio soluciones para realizar una buena campaña (no trajo a los refuerzos que él solicitó).

“En la penúltima conversación, Miguel Ángel Russo le pide a Alianza Lima que lo dejaran ir, porque no “le encuentro la vuelta al equipo; por lo tanto, si no me dejan ir, voy a seguir perdiendo y, cuando me boten, voy a cobrarles hasta el último centavo””, reveló Carlos Univazo en FOX Sports Radio Perú.

"ANTES DEL PARTIDO CON INTER, LOS JUGADORES SABÍAN QUE RUSSO NO IBA A SEGUIR" #FOXSportsPeru | @Arevalosport12 comentó sobre la salida del entrenador de Alianza Lima.



¡Descarga la APP! https://t.co/egBDpD5dTcpic.twitter.com/ONKomGfrwd — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 27 de abril de 2019

Alianza Lima tardó más de la cuenta para oficializar la salida de Miguel Ángel Russo. Primero, el técnico llegó tarde al que fue su último entrenamiento. Luego, se supo que su entorno demoró en hacer efectivo el depósito de 90 mil dólares para desvincularse oficialmente del cuadro íntimo.

“Hasta el último momento, no quiso asumir la penalidad. Incluso pidió que se le pagara los 25 días trabajados. Ese es el momento que se entrampa la conversación”, agregó Peter Arévalo.

La reacción de Pablo Bengoechea sobre su regreso a Alianza Lima. (Video: Depor)

► Pone sus condiciones: el requisito de Pablo Bengoechea para regresar a Alianza Lima

► Así funciona el proyecto de importación y exportación de con africanos en San Martín

► Lo celebra el Callao: Sport Boys superó 2-1 a Pirata FC y logró su primera victoria en la Liga 1 [VIDEO]

► Tabla de Posiciones EN VIVO: así se ubican los equipos en el arranque de la Fecha 11 de la Liga 1