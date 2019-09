Miguel Ángel Russo: “Me gustan los equipos con grandes, con revoleos y con presión”

Miguel Ángel Russo llegó a Alianza Lima a inicio de año entre bombos y platillos; sin embargo, antes de terminar el Torneo Apertura el técnico decidió dar un paso al costado por malos resultados.

Ahora, en Cerro Porteño , DT argentino tampoco pasa un buen momento, ya que solo ha podido celebrar tres partidos de los últimos diez que ha disputado. Sin embargo, en conferencia de prensa, Russo se mostró contento con el rendimiento del club paraguayo.

"Me gustan los equipos con grandes, con revoleos permanentes, estoy acostumbrado a eso, con experiencias distintas y permanentes. Me gusta. A mí siempre me preguntan si no es mucha presión. Entonces, yo respondo: me gusta convivir con la presión. Me gusta lo que hago y lo disfruto", sostuvo Miguel Ángel Russo.



"El estilo de un equipo siempre pasa por los jugadores por el nivel, de pronto el técnico tiene una idea pero la que la desarrollan son ellos. Pero sí necesitamos un equipo rápido, con transiciones de ataque-defensa defensa-ataque rápidos", continuó.

Cabe destacar que el equipo que dirige el exdirector técnico de Alianza Lima se ubica en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Primera División de Paraguay. Además, fue eliminado de la Copa Libertadores en cuartos de final.

