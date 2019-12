Llegó a Alianza Lima y rápidamente se metió en el corazón de los hinchas. Adrián Balboa trabajó, junto a sus compañeros, para que el equipo de Pablo Bengoechea afronte una final en el campeonato peruano. Sus goles y empuje fueron claves para que los íntimos se conviertan en protagonistas. De hecho, ‘Rocky’ se quiere quedar en La Victoria por más años.

“Estoy muy contento en Perú. Al club le he agarrado un cariño importante. Me quiero nacionalizar, porque a lo mejor hay una chance en la Selección. El sueño de todo futbolista es defender a su país, pero es importante jugar en una selección”, afirmó Adrián Balboa, en una entrevista con ‘Match Deportivo’.

“Es impresionante cómo la hinchada de Alianza Lima nos acompañó en esta campaña. Yo le he aportado mi granito de arena. Se complementó bien. He hecho goles y asistencias. He tenido buenas actuaciones”, agregó el delantero de Alianza Lima.

Por otro lado, la dirigencia de Alianza Lima espera una respuesta del entorno de Kevin Quevedo, para que el goleador extienda su contrato con el club íntimo. Pablo Bengoechea lo considera parte fundamental, aunque es conocido el deseo del futbolista por dar el gran salto al extranjero.

Ojo a un detalle. ‘Felucho’ Rodríguez no continuará más en Alianza Lima, mientras tanto, Federico Rodríguez y Adrián Balboa deberán regresar de sus vacaciones para iniciar con la pretemporada, pensando en su participación en la Copa Libertadores 2020.

