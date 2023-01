El inicio de la Liga 1 sigue en incertidumbre. Luego de que la organización del campeonato local se viera obligada a reprogramar la primera jornada del Torneo Apertura, debido a las protestas que se registraron este último fin de semana en gran parte del país, se tenía planeado que este viernes 27 pueda arrancar. No obstante, ello corre riesgo por la misma situación social-política en todo el Perú.

La Policía Nacional del Perú (PNP) no autorizó el plan de seguridad para cinco de los nueve partidos programados para este fin de semana, correspondientes a la segunda fecha del torneo. Estos son Alianza Lima vs. Deportivo Municipal, Academia Cantolao vs. Sport Boys, Deportivo Binacional vs. ADT de Tarma, Melgar de Arequipa vs. Deportivo Garcilaso y Cienciano vs. César Vallejo.

En los oficios enviados a los clubes involucrados se ha mención de que los encuentros no podrán jugarse ni a puertas cerradas. “Comunicarles que el plan de protección y seguridad presentado por el club Academia Cantolao para el espectáculo deportivo contra Sport Boys, programado para el 29 de enero del 2023, ha sido desaprobado”, se lee en el oficio de la Región Policial, por el caso de los clubes del Callao.

Otro punto en el que hacen hincapié es por el Estado de Emergencia, el cual fue declarado semanas atrás, debido al incremento de los actos de violencia en las protestas que se han dado, no solo en las regiones del sur, también en Lima y hasta en la región La Libertad, en contra de la gestión de Dina Boluarte y el Parlamento.

“La Comisión Nacional contra la violencia en espectáculos deportivos acordaron el pasado 17 de enero que no se otorgue garantías para ningún espectáculo deportivo de fútbol ni de ningún otro deporte federado ya sea a puerta cerrada o con publico hasta nuevo aviso, aunado a la ampliación del estado de emergencia en el departamento de Lima a partir del 15 de enero por el término de 30 días calendario”, dice el documento.

De momento, no hay una pronunciación oficial por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), la cual deberá analizar si mantiene el calendario vigente o aplaza todos los partidos, ya que, hasta el cierre de este artículo, a cuatro partidos de este fin de semana no se les ha negado las garantías.





