Alianza Lima: el mensaje de Leao Butrón tras no asistir a recibir el premio de mejor jugador del año

No fue sorpresa para nadie. El año terminó y Leao Butrón , campeón nacional conA lianza Lima , fue elegido por la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) como el mejor jugador y mejor portero de la temporada 2017.

Sin embargo, el arquero de 40 años actualmente se toma unas merecidas vacaciones en Estadios Unidos con su esposa y fue representado por sus pases y sus hijas, quienes recibieron el premio en el escenario.

► Alianza Lima: Leao Butrón fue elegido el mejor jugador de la temporada

Luego, Leao Butrón se encargó de difundir un mensaje por sus redes sociales: "Quiero hacer este pequeño video en agradecimiento por el reconocimiento al mejor jugador y arquero del año. No he podido estar con ustedes porque estoy de viaje, pero me han representado mis padres y mis hijas, y eso me pone muy contento", comentó.

Agregó: "Primero, comenzaría agradeciendo a Dios, a mi familia y a mis compañeros que tienen que ver mucho con esto. A los hinchas que han apoyado un año 2017 espectacular. Muy duro, pero espectacular. Arriba Alianza Lima toda la vida".

Por otro lado, sus hijas Daniela y Antonella se mostraron muy orgullosas por lo conseguido por su padre y lo hicieron público con emotivos mensajes que Leao Butrón no dudó en responder.

Orgullosa a mil♥️ Con tu esfuerzo te ganaste esto, te lo mereces, papá. Te amo!♥️ @Leaobutronpic.twitter.com/fzYWAL5DXP — Antonella Butrón. (@AntonellaBM0712) 19 de diciembre de 2017

► Alianza Lima: Luis Ramírez anotó el mejor gol del Descentralizado 2017