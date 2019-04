Miguel Ángel Russo dio contundente respuesta sobre su continuidad en Alianza Lima [VIDEO]

Ahora es cuando el hincha de Alianza Lima debe estar más unido para apoyar el trabajo de Miguel Ángel Russo. Si bien es cierto, el cuadro íntimo no gana hace ocho partidos, pero el estratega trabaja duro para salir de esta crisis futbolística, que ha desatado más de una crítica y especulación.

Días después de que Alianza Lima perdiera el clásico ante Universitario de Deportes, Miguel Ángel Russo dio una conferencia de prensa para aclarar el tema de su continuidad en el cuadro íntimo. ¿Qué dijo al respecto?

“No pienso en eso [en que su contrato no se cumpla]. Solo pienso en mejorar. Tenemos que mirar hacia adelante. Por eso me he mantenido tanto tiempo”, respondió el estratega de Alianza Lima.

Más sobre la conferencia de Miguel Ángel Russo. (Video: Jesús Mestas / Foto: Alianza Lima)

“De esto se sale con trabajo. Tenemos mucha ansiedad. No me gusta estar en esta situación, a nadie, en realidad”, agregó Miguel Ángel Russo, tras el entrenamiento que realizó Alianza Lima en las instalaciones de Esther Granda de Bentín.

Es preciso señalar que un grupo de hinchas entraron a la práctica de Alianza Lima y conversaron con los jugadores, tras el mal momento que vive el club. Los íntimos están al borde de la eliminación de la Copa Libertadores y se ubican en la posición 10 en la tabla de la Liga 1.

