Miguel Ángel Russo aún no paga penalidad a Alianza Lima, pero sonríe en Paraguay 

Han pasado más de tres meses desde que Miguel Ángel Russo dejó Alianza Lima , ante los malos resultados que lo acompañaron. De hecho, el técnico se desligó del cuadro blanquiazul, cuyo contrato vencía a finales del 2019, con el compromiso de pagar una indemnización por abandonar el proyecto futbolístico en el cuadro blanquiazul.

Alrededor de 90 mil dólares es el monto que tiene que pagar Miguel Ángel Russo, luego de dejar a Alianza Lima. El técnico, actualmente, es técnico de Cerro Porteño de Paraguay y, de esta manera, se despejaron las dudas que se tejieron luego de su salida del cuadro íntimo.

En un principio, se creyó que Miguel Ángel Russo dejó a Alianza Lima, por un tema de salud. Luego se confirmó que el DT argentino negoció con el conjunto paraguayo.

Ahora, el extécnico de Alianza Lima jugará los cuartos de final de la Copa Libertadores con Cerro Porteño, tras eliminar a San Lorenzo. Inclusive, el estratega se quebró en conferencia de prensa tras conmemorar los 30 años que trayectoria.

Es preciso señalar que Russo se marchó de Alianza Lima, bajo una amenaza a los directivos íntimos: “Déjenme ir porque no le encuentro la vuelta al equipo; y por lo tanto, si no me dejan ir yo voy a seguir perdiendo. Y cuando me boten yo les voy a cobrar hasta el último centavo”.

