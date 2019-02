Alianza Lima: Miguel Ángel Russo se solidarizó con Melgar y su técnico Jorge Pautasso

Miguel Ángel Russo se solidarizó con Melgar y su entrenador Jorge Pautasso. El técnico de Alianza Lima consideró injusto que el 'Dominó' juegue el domingo por la Liga 1 y el martes lo haga por Copa Libertadores.



"Soy solidario con lo de Melgar, no quiero que me pase. Si queremos buscar mejorar tiene que haber descanso y tiempos. Yo me solidarizo con los jugadores y el cuerpo técnico. Yo sé lo que es eso y no tener los tiempos acomodados a las exigencias", dijo en conferencia de prensa en Lurín.

"Si buscamos resultados tenemos que dar las condiciones mínimas. Hay que entender que está el prestigio del fútbol peruano. Uno tiene que ser solidario con los colegas porque yo sé el esfuerzo que hacen. No se puede jugar domingo y martes eso está mal. No hay rendimiento si no hay descanso", añadió.

Jorge Pautasso ya había levantado su voz de protesta por la seguidilla de partidos de su equipo, tras el triunfo de Melgar en la Copa Libertadores ante Caracas FC.

“La Federación no nos ayuda. Ustedes también tendrían que opinar sobre esto, sobre todo la gente de Arequipa. No dejarnos solos, porque el otro día jugamos un partido por Copa Libertadores y a las 48 horas jugamos un partido por Liga, y nadie de ustedes dijo nada”, dijo el técnico de Melgar.