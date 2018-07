El entrenador de Alianza Lima aclaró el panorama de Miguel Araujo en el club. Pablo Bengoechea dijo que el jugador debió emigrar después del Mundial Rusia 2018 pero todo indica que se quedará el club al no recibir propuestas para dejar a los íntimos.

"Después del Mundial era casi seguro que se fuera. Estoy avisado que él se va del club, pero si esta semana empezaba a entrenar tenía que olvidarse de irse. Y esta semana tiene que trabajar", afirmó el DT.

Miguel Araujo está valorizado en el mercado de pases en medio millón de Euros, según el portal Transfermarkt.

"Ojalá se pueda quedar porque es un placer dirigir un jugador de esa categoría, pero me pongo en el lugar de él y todos se quieren ir para seguir creciendo. Le deseamos lo mejor. Si le toca quedarse Alianza Lima es un muy buen sitio para jugar", dijo.

Pablo Bengoechea dijo que espera ver recuperado pronto a Mauricio Affonso quien sufrió una rotura de tabique en un entrenamiento y tuvo que ser operado. "Va a entrenar con normalidad desde el próximo jueves. Se le hizo cirugía y está con yeso", explicó el entrenador.

Sobre la salida de Gabriel Leyes, el DT de Alianza Lima dijo que el jugador eligió rescindir el contrato. No se sentía cómodo, recibía críticas, no estaba feliz y de común acuerdo se rescindió el contrato. Yo lo traje y más allá de lo que pueda haber hecho en una cancha me deja muy conforme como persona. Es un chico muy buena gente".

