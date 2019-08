Alianza Lima no negociará más con Kevin Quevedo y aparece empresario que lo llevaría a Europa 

Alianza Lima no logró ponerse de acuerdo con el padre de Kevin Quevedo , quien también es su representante, para extender el contrato que tienen con el jugador hasta diciembre de este año.

Durante la transmisión de FOX Sports Radio Perú Peter Arévalo aseguró que el club de La Victoria no negociará más con el progenitor del delantero, esto debido a la negativa del padre para poder llegar a un punto medio que beneficie tanto al club como al futbolista.

"Me acaban de decir que con el papá de Kevin Quevedo no negocian más, porque el padre se ha puesto en una posición complicada, que no hay cesión de ningún tipo, cuando en una negociación las partes siempre ceden", sostuvo el panelista.

Minutos después Arévalo reveló que aparentemente el delantero tendría un acuerdo con un empresario que lo llevaría a seguir su carrera a Europa después de salir de Alianza Lima.

"El padre del jugador tiene un acuerdo con un jugador porque han llamado de clubes del extranjero a Alianza para preguntar si es que han otorgado poder para que pueda negociar al jugador. Por lo tanto se presume que ya hay un acuerdo con la gente que maneja a Quevedo para ofrecerlo", aseguró.

Es importante señalar que la directiva de Alianza Lima tenía pensado extender el contrato con el futbolista por un periodo de tres años, mejorando considerablemente su sueldo y modificando algunas clausulas; sin embargo, al parecer, nada de eso fue suficiente para el entorno del '9' íntimo.

En lo que va de la temporada, Kevin Quevedo ha jugado 1358 minutos en la Liga 1, a lo largo de 18 partidos, en los que logró anotar 11 tantos con la camiseta 'blanquiazul'.

