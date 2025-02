En el mundo Alianza Lima la mente está puesta en Boca Juniors. El partido del próximo martes (por la vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores) podría significar un momento histórico en el club, teniendo en cuenta que la ida quedó 1-0 para el cuadro de La Victoria. En medio de esta algarabía, los dirigidos por Néstor Gorosito consiguieron una victoria ante Juan Pablo II por la Liga 1, aunque la impresión del DT no fue la mejor. Para el ‘Pipo’ el rendimiento del plantel significó un retroceso, malestar que no dejó pasar en la conferencia de prensa.

“Estoy contento con el resultado, pero no con el rendimiento. Ganar así es más difícil. En lugar de dar un paso adelante dimos dos atrás. No estoy conforme con cómo jugamos”, declaró el estratega argentino con una notoria molestia por lo mostrado en el campo de juego. Si bien Alianza Lima consiguió una victoria, Juan Pablo II estuvo muy cerca de alcanzar el empate.

En primera instancia, Gorosito había hablado sobre la idea de postergar el duelo ante la escuadra de Chongoyape resaltando que se debería de “apoyar a los equipos peruanos”. Este ‘pedido’ no fue aceptado por lo que optó darle descanso a algunos jugadores. Eso sí, el ‘Pipo’ aclaró que no existen ‘suplentes’ en su plantilla: “No hay equipo titular, para mí son todos iguales. Los titulares son a los que les toca circunstancialmente un partido. Al que le toca jugar le pedimos lo mismo”.

Por otro lado, el argentino pasó la página de Juan Pablo II y se refirió al partido ante Boca Juniors. Néstor señaló que analizarán el choque de los ‘Xeneizes’ ante Aldosivi para obtener mayores detalles de su desempeño, teniendo en cuenta también que volverán algunos titulares.

La designación de Piero Maza como árbitro

Uno de los temas que también rondan el presente de Alianza Lima es la designación de Piero Maza como árbitro del partido ante Boca. Sí, no será la primera vez que el chileno dirige a los blanquiazules en el 2025; precisamente, fue parte del partido de vuelta en la Fase 1 de la Copa Libertadores ante Nacional de Paraguay, cuando ganaron por 3-1 en Matute.

“No me parece normal que nos vuelva a dirigir, no es normal, hemos tenido la virtud de haber ganado ese partido, pero normalmente no se da así con esta asiduidad, que un árbitro te dirija dos partidos seguidos”, manifestó. Previamente, Néstor Gorosito también alegó “tener miedo” por el arbitraje en La Bombonera.

¿Cuándo juega Alianza por Copa Libertadores?

Luego del triunfo por 1-0 en Matute, Alianza Lima vs. Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero, a partir de las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, mejor conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta quedará a cargo de ESPN en América Latina, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir todos los detalles a través de la web de Depor.

Resumen del Alianza vs. Boca, en Lima

Alianza Lima le ganó este martes por 1-0 a Boca con un gol del volante uruguayo Pablo Ceppelini, en el partido de ida de la Fase 2 de la Copa Libertadores, en el que los íntimos consiguieron una justa ventaja ante los ‘Xeneizes’ de cara a la revancha que se disputará en La Bombonera, en Buenos Aires, la próxima semana.

A cuatro minutos del inicio del encuentro, Boca se vio sorprendido por un gol dentro del área del mediocentro uruguayo. Ceppellini fue rápido y consiguió coger un rebote del arquero Agustín Marchesín tras una jugada del defensor peruano Erick Noriega. El tanto, como era de esperarse, desató la locura en la afición local.

Alianza, que superó en la fase anterior al Nacional de Paraguay, contó con las ausencias de dos de sus estrellas, el uruguayo-peruano Pablo Lavandeira y Paolo Guerrero, que se recuperan de lesiones. Boca, por su parte, sufrió las bajas de Edison Cavani, Marcos Rojo, Luis Advíncula, Ander Herrera, Nico Figal, entre otros.





