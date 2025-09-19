Tal como había anunciado el propio Néstor Gorosito durante la noche del último jueves, solo era cuestión de tiempo para que se finiquite su renovación con Alianza Lima. Según informó el periodista César Luis Merlo, ‘Pipo’ firmó la extensión de su vínculo contractual hasta diciembre del 2026.
Noticia en desarrollo...
¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?
Luego de empatar sin goles con la U. de Chile por la Copa Sudamericana, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando reciba a Comerciantes Unidos, en el compromiso correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Dicho duelo está programado para el domingo 21 de septiembre desde las 8:00 p.m. y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva.
En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX) para todo el territorio peruano, disponible en teleoperadoras como DIRECTV, WIN TV y Claro TV, además de las alternativas de streaming en las plataformas de L1 Play, Zapping, DGO y Fanatiz. Si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir todas las incidencias en la web de Depor.
