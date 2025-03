El cerebro detrás el éxito de Alianza Lima en la Copa Libertadores tiene nombre y apellido. Se llama Néstor Gorosito, técnico blanquiazul, quien es el gestor de la clasificación de los íntimos a la Fase 3 del máximo certamen continental, eliminado a Boca Juniors en la Bombonera. Y si bien el ‘Pipo’ suele poner el pecho para blindar a sus jugadores ante los cuestionamientos, esta vez le preguntaron por su famosa frase: “es puro biri biri”, la cual utilizó para referirse a la presión de jugar en el templo xeneize.

En ese sentido, Gorosito dijo lo siguiente: “Una frase nuestra, de Argentina; sanata, biri biri. Yo creo que las canchas la hacen míticas los jugadores y los planteles que tienen. Sino el equipo que tiene más gente siempre saldría campeón o el que tiene la cancha más grande, y no es así. Es importante los jugadores, muchas veces la gente influye en forma negativa y otros en forma positiva. Es lo mismo, once contra once”, comentó el técnico de Alianza Lima en ‘Movistar Deportes’.

El ‘Pipo’ también es consciente de los elogios que recibe su equipo, incluyendo los refuerzos que llegaron este año para disputar la Copa Libertadores y la Liga 1. Además, reveló el nombre del único jugador que pidió a Franco Navarro ficharlo para sumarlo a su plantel. “Fuimos armando el equipo de a pocos, con la gran sapiencia de Franco, quien iba trayendo jugadores y nosotros íbamos dando el visto bueno. El club era quien sugería y salvo Guillermo Enrique que era quien yo había pedido, los demás fue sugiriendo el club y yo di la aprobación”, expresó.

Sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Para Gorosito no es un problema tener en el plantel a tantos futbolistas con experiencia y figuras de renombre, como son los casos de Paolo Guerrero, Hernán Barcos y Carlos Zambrano, quienes son considerados pilares en la interna del equipo. El técnico argentino asegura que contar con ellos lo hace todo más fácil, ya que son jugadores que saben jugar al fútbol muy bien,

“Es fácil, el que juega bien entiende todo mucho más rápido, no hay que explicar tanto porque resuelve también por su sabiduría. Yo confío mucho en el trabajo, pero también confío en el talento. El fútbol es arte, talento, engaño, decisiones en tiempos muy cortos y si tenés buenos jugadores es mucho más fácil que lo hagan en forma natural”, añadió.

Por último, Gorosito se refirió al error de Edinson Cavani en el minuto final del partido en la Bombonera que pudo significar el 3-1 para Boca. El ‘Pipo’ asegura que su intención es mostrar siempre tranquilidad hacia sus jugadores. “La procesión va por dentro, pero a mí me gusta que los jugadores vean un tipo que confía en ellos, y que está tranquilo. Si mi papá, cuando había un problema y empezaban los gritos, a mí me daba más miedo, prefería que mi papá me dé tranquilidad no nervios. Es lo que uno trata de transmitir”, apuntó.

Hernán Barcos lleva tres goles en la presente Copa Libertadores. (Foto: Alianza Lima)

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Iquique?

El compromiso de ida entre Alianza Lima vs. Iquique está programado para el martes 4 de marzo. De acuerdo con la programación oficial, el partido se jugará a las 5:00 p.m., en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Brasil, Chile y Paraguay, por su parte, el duelo iniciará a las 7:00 p.m.; mientras que en Venezuela y Bolivia a las 4:00 p.m. En lo que respecta a la vuelta, ambos equipos volverá a verse las caras el 12 de marzo, en el mismo horario.

¿En qué canales ver Alianza Lima vs. Iquique?

El partido entre Alianza Lima vs. Iquique contará con la transmisión exclusiva de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DirecTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming, en la plataforma de Disney Plus. En Chile, por su parte, Chilevisión tendrá los derechos para pasar el duelo por señal abierta. Asimismo, te recordamos que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro a través de la web de Depor. ¿Te lo piensas perder?