‘Beto’ le cuidaba la espalda en la cancha al cordobés, con quien se coronó campeón en el fútbol ecuatoriano y obtuvo el título de la Recopa Sudamericana, en el 2010. Desde Quito, el actual técnico de fútbol destacó la vigencia del atacante, recordó su paso por el Sport Boys de Jorge Sampaoli y el título con Sporting Cristal, al que todavía sigue y espera que se corone en esta temporada.

¿Qué recuerdos del Sport Boys, Jorge Sampaoli, el Callao, donde iniciaste tu carrera deportiva en el fútbol peruano?

Tengo gratos recuerdos del Perú, que me dio una segunda oportunidad en el fútbol. Estaba por jugar en un nacional B o tercera categoría en Argentina, pero recibí el llamado de Jorge Sampaoli para ir a jugar al Sport Boys. Siempre he sido un agradecido, mi familia ama Perú. Tengo gratos recuerdos del Sport Boys, un club muy pasional, de sus hinchas. A pesar de que inicié con pie izquierdo, ya que me lesioné la rodilla (esguince) en un partido amistoso y Jorge Sampaoli, quien me había traído, me dijo: ‘Beto, tienes que jugar como sea, sino nos van a sacar a los dos’. Después me sentí como en casa. Comencé a disfrutar, hicimos un grupo lindo en Sport Boys, con grandes personas. Soy muy agradecido al Sport Boys. A los seis meses, tenía ofertas de clubes grandes, pero por respeto al club que me abrió las puertas, me quedó un tiempo más.

¿Cómo fue la convivencia con Sampaoli?

En un departamento de La Punta, Callao. Es un enfermo del fútbol, en el buen sentido de la palabra. Vive del fútbol, da todo. Así como camina en la cancha, se levantaba en la madrugada como diez a quince veces por noche. Pensaba en cómo mejorar y en detalles. Era resurgir y hacerse conocido. El sacrificio de su trabajo trajo cosas buenas. Ahora, Jorge Sampaoli está catalogado como un gran entrenador por todo lo logrado.

Después llegó Sporting Cristal, donde fuiste campeón (2005), jugaste dos años y emigraste a Liga Deportiva de Quito, donde ganaste todo a nivel de clubes…

En Sporting Cristal estaba muy cómodo, con un grupo bárbaro, un club ordenado. Con ‘Chemo’ campeonamos, con el ‘Patón’ Bauza ganamos un Apertura. Después, Alianza jugó con nosotros esa final, erré el penal, así que también me deben recordar los hinchas. Yo me sentí como en casa, el apoyo incondicional, fue un plus. Con el ‘Patón’ hice una gran amistad, igual que con su cuerpo técnico, me quería en Colón de Argentina, pero por lo económico no pude irme. Después retomó a Ecuador y me llamó. Me fui por otro desafió, volver hacerme un nombre, eso me gustó, los retos.

Norberto Araujo cambió Cristal por LDU Quito y se coronó campeón de la Copa Libertadores 2018.

Tocaste la cima a nivel de clubes con Liga de Quito: campeón de la Copa Libertadores 2008, Copa y Recopa Sudamericana 2009, Recopa Sudamericana 2010…

Todo comenzó con el ‘Patón’ Bauza, quien necesitaba un jugador de su confianza cuando fue a Liga. Veía en uno esa personalidad para hacer frente a cualquier situación grupal, que siempre hay. A pesar de que era joven, debuté al estar en el puesto de un histórico como Carlos Espínola. Recuerdo que tuvimos como nueve fechas sin ganar. No fue tan fácil, pero sí tuvimos el apoyo del presidente, del ‘Patón’, quien sabía que iba a aparecer. Fuimos campeones en el 2007, salimos campeones como cuatro fechas antes. Fue una locura. Ya veníamos de un proceso, con el ‘Chorri’ Palacios, ese equipo era grande, yo caí justo en un proceso que explotó a nivel internacional. La visión de un entrenador que supo armar un grupo, el convencimiento que tenía, la información era precisa, fueron muchas cosas. El ‘Patón’ te decía las cosas que iban a suceder, nos convencía de que podíamos lograr cualquier cosa.

En Liga de Quito, año 2010, que fueron campeones, tuviste a un compañero que hoy cobra vigente y está por lograr el bicampeonato con Alianza Lima: Hernán Barcos.

El ‘Flaco’ tiene valores. Acá salió campeón, se creaba jugadas solo, bajaba a la mitad de la cancha, parecía un juvenil. Son las ganas que uno tiene por marcar una historia, de no pasar desapercibido por clubes, el querer ganar siempre. El ‘Flaco’ tiene esas ganas de ganar, de querer manejar un grupo, de siempre dar más, un plus, lo viene marcando, parece un pibe, y lo que viene consiguiendo en el fútbol peruano.

Con Alianza Lima, el ‘Pirata’ está entre los goleadores del torneo peruano y disputará una nueva final por el título nacional…

El ‘Flaco’ se lo ha ganado. Es una persona que viene de abajo, ha vivido de todo, igual que yo. Más allá del esfuerzo, tiene valores. Lo más importante es que uno puede caminar con la frente en alto y que la gente reconozca el trabajo. Es marcar que hiciste bien las cosas. Cuando llegó a Liga, de China, si bien ya tenía un recorrido acá en el fútbol ecuatoriano, pero acá en Liga era distinto. Lo hicimos sentir un sentido de pertenencia. Acá un segundo lugar era un fracaso.

¿Todavía hablas con Hernán Barcos?

Sí, está muy contento en Alianza. Está disputando los últimos cartuchos, como le digo, ojalá juegue hasta los 55 años. Dale la suerte, esto no es casualidad. Cuando eres un gran jugador, puedes jugar en cualquier instancia. Él se lo ha ganado a todo pulmón y sigue demostrando de qué está hecho. Que siga por muchos años más y podamos seguir disfrutándolo, es lo más importante.

Sporting Cristal, tu exequipo, disputará las semifinales con Melgar, en Arequipa y en Lima, el ganador juega la final con Alianza de Barcos por el título nacional...

Será un lindo partido. A la gente celeste le tengo un gran cariño, me llegué a sentir como en casa. Ojalá puedan disputar una nueva final, y puedan lograr ese objetivo que importante para todo club, lo que representa. El otro día vi el Sporting Cristal con Sport Boys, partidazo, ahora no me voy a perder esta final en caso ganen los celestes.

Norberto Araujo jugó tres años en Sporting Cristal. (USI)

Lamentablemente a nivel internacional, los clubes peruanos no dan talla…

A lo mejor los clubes no se preocupan por lo que vendrá, a seguir trabajando en procesos. Acá también sucede muchas cosas. El tema de recambio, los clubes deben convencerse de la manera de conseguir cosas es a través de proyectos, pero hoy son muy resultadistas. Se necesita trabajar en la renovación para que no sea tan marcada la diferencia entre uno u otro jugador. Eso ha cambiado, desde que Ricardo Gareca encontró un universo de jugadores bastantes jóvenes, era muy lindo verlos. Después hubo un traspié, los resultados no acompañaron, pero hay que estar en ese momento.

La selección de Ecuador clasificó a la Copa del Mundo con una campaña regular en las Eliminatorias...

Sí, trajo a un técnico (Gustavo Alfaro) que habla muy bien, trata de convencer a la gente. Entonces, clasificaron a un campeonato del mundo, pero hay que pensar en seguir trabajando y pensar en apostar a procesos, eso es fundamental.

Independiente del Valle, reciente campeón de la Copa Sudamericana 2022, es una realidad futbolística…

Hay un trabajo a corto, mediano y largo plazo. Yo confío en el trabajo. En conseguir un entrenador idóneo, en la identidad de juego del club, si va a trabajar con jóvenes, el patrimonio del club. El camino es de proyectarse. Independiente no por algo tiene gente joven, invierte en formación, en estudios, y está consiguiendo cosas importantes, todo es un camino.

Ahora estás como entrenador de fútbol. ¿Cómo te sientes?

Bueno, nosotros, tengo un grupo de trabajo, en el que tuvimos las últimas seis fechas en Cumbayá (asistente técnico), de Quito, peleando el descenso, y lo sacamos de esa zona. Ahora esperar, presentamos un proceso ambicioso para pelear cosas grandes, y esperamos la respuesta. O esperar que se abran otras puertas, era difícil arrancar acá. Espero seguir mostrando la capacidad y hacer frente a cualquier situación.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.