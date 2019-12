Formó a Kevin Quevedo y ahora lamenta la situación en la que el jugador de Alianza Lima está envuelto. Tito Chumpitaz espera que el jugador, quien fue separado de la Selección Peruana Sub 23, piense en todo lo que puede lograr si es que se enfoca en sus objetivos como futbolista.

“Nos da pena lo que le ocurrió, Kevin Quevedo se está perdiendo en su ego y no está por buen camino. Prefiere la noche antes que la Selección Peruana y así no le va a ir bien en el fútbol”, señaló el formador del jugador en diálogo con ‘Las voces del fútbol’.

Además, señaló que Kevin Quevedo cortó todo contacto con él desde que llegó a Alianza Lima, club al que el formador lo acercó a pedido de su familia.

“Hace 3 años no converso con Kevin Quevedo porque no nos contesta el teléfono. Lo llevamos a Alianza Lima, después de Universitario, pero su padre tomó las riendas de su profesión. Los resultados lo demuestran, lo maneja y no lo pudo controlar", agregó.

Kevin Quevedo fue desconvocado de la Sub 23. (Video: América TV)

