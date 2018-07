Alianza Lima: el once que alista Pablo Bengoechea para el reinicio del Torneo Apertura

Tras la lesión de Mario Velarde, el técnico de Alianza Lima ha tenido que cambiar de planes a la hora de armar su once para enfrentar a Comerciantes Unidos, en el reinicio del Torneo Apertura.



Otro jugador que está en veremos es Janio Posito, que hizo trabajo diferenciado en los últimos dos días. Pablo Bengoechea lo iba a esperar, pero si no llega para el cotejo del domingo en Matute formará con el once que presentamos en la galería.

Hasta el último miércoles, Aldair Fuentes no estaba en el equipo que arrancaría frente a Comerciantes Unidos, pero ‘Bengo’ dejó abierta la posibilidad. Lo que el ‘profe’ buscaría con su ingreso será sumar minutos en la ‘Bolsa’ y luego darle frescura a su primera línea de volantes, por su rapidez para los cruces y las coberturas.