Oslimg Mora fue uno de los once hombres que eligió Mario Salas para saltar a la cancha en el duelo ante Cusco FC que se jugó por la novena fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. El enfrentamiento quedó 0-0, sin embargo, el futbolista resaltó la persistencia de todos los íntimos para no perder el partido.

“Nos costó mucho la expulsión de Rinaldo pero creo que no bajamos los brazos en ningún momento, e hicimos lo que teníamos que hacer para no perder este partido. No tenemos que bajar los brazos por nada del mundo”, señaló Oslimg Mora.

En la misma conversación, el jugador también se refirió al llamado que recibió de Ricardo Gareca para arrancar con los entrenamientos de la Selección con miras a las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“Es la primera vez que estoy en una convocatoria de Selección Mayor, estoy muy contento pero creo que falta mucho para poder consolidarme en la Selección”, precisó.

Con este resultado, Mario Salas suma su segundo empate al frente del club de La Victoria desde su llegada a la institución como reemplazo de Pablo Bengoechea. El ‘Comandante’ espera sacarse el clavo la próxima fecha, cuando se enfrenten con Melgar de Arequipa.

Alianza Lima se quedó en el lugar 15 de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1, a ocho puntos de los líderes del campeonato Alianza Universidad y Ayacucho FC.

Cabe destacar que los íntimos aún están a la espera de la programación del partido contra Deportivo Binacional en duelo válido por la jornada 7 del Torneo Apertura, el mismo que se suspendió por incumplimiento de protocolos sanitarios por parte de los jugadores del ‘Poderoso del sur’.

