Alianza Lima: Pablo Bengoechea y su contundente respuesta sobre Donald Millán

Pablo Bengoechea se pronunció sobre el supuesto interés de convertir a Donald Millán en refuerzo de Alianza Lima. El DT blanquiazul dio una contundente respuesta cuando le preguntaron por el exjugador de Binacional, campeón del Torneo Apertura.

"No es cierto. No he pedido ningún futbolista, sería muy atrevido hacerlo sin haber llegado y sin ver a los jugadores que tengo. Pedir a algún futbolista no sería lo correcto. Vamos a verlos y sacar nuestras propias conclusiones", dijo en conferencia de prensa realizada en Matute.

"He visto un equipo con mucho entusiasmo y con mucha ilusión. Hemos encontrado un plantel en muy buenas condiciones. No hay excusa, el equipo se tiene que preparar de la mejor manera", añadió el entrenador.

"QUIERO QUE QUEVEDO SE QUEDE PERO..."

El entrenador de Alianza Lima dijo que Kevin Quevedo tiene contrato hasta fin de año y que quiere contar con él pero sabe que si sale una buena oferta el club lo puede vender.



"Lo que sabemos de Kevin Quevedo es que hay equipos que se están interesando por él. Normalmente somos equipos vendedores y hay que prever que eso pueda suceder y que tenga sustituto", dijo Pablo Bengoechea".



" Alianza Lima está muy bien, tiene potencial ofensivo, pensamos contar con Kevin Quevedo y si le toca emigrar el club tiene gente para terminar el año de buena manera", puntualizó.

