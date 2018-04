A pesar del dolor por la derrota ante Sporting Cristal , Pablo Bengoechea puso la cara para asumir la responsabilidad de lo ocurrido de esta noche y de la campaña en el Torneo de Verano. Eso sí, reveló que siente que su equipo cayó en el conformismo.

" No sé si fue nuestro peor partido, simplemente no nos salió nada. Lo que estamos haciendo no sale bien. Dimos una triste imagen. En algunos momento pienso que nos conformamos con lo que hicimos el año pasado ", señaló el uruguayo en referencia al título nacional del 2016.

El 'Profesor' solo salvó al arquero Leao Butrón en la goleada sufrida en el Estadio Nacional. " Todo los demás cometimos errores, y primero yo. Todo lo que planifiqué salió al revés", indicó Pablo Bengoechea, quien prefirió no precisar en las equivocaciones. "Si lo hago, le estaría echando la culpa a los jugadores y eso no lo voy a hacer", agregó.

Pablo Bengoechea afirmó que es momento que Alianza Lima cambie el chip. Confía en sus dirigidos para levantar de este mal momento. Sobre el clásico, próximo partido, el técnico fue claro en que el resultado no cambiará en nada el malestar que siente por la campaña.

Pablo Bengoechea dio la cara a pesar de la derrota. (Mauricio Motta)

"Ganemos o perdamos, la imagen que hemos dejado es muy mala. Solo nos queda ganar los partidos que nos restan. Todavía queda los otros torneos para pelear por el título", apuntó.

Al ser consulta sobre si el tener a un delantero como Emanuel Herrera, las cosas serían distintas en Alianza Lima, Pablo Bengoechea respondió: " Si mi abuelita tuviera ruedas, sería un carrito. Pero no, sabemos los que tenemos que hacer. Tenemos plantel para dar pelea".

