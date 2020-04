Pablo Bengoechea dio un paso al costado y decidió renunciar a la dirección técnica del primer equipo de Alianza Lima. La decisión se comunicó después del partido ante Universitario de Deportes, donde el club íntimo cayó 2-0; sin embargo, el estratega uruguayo aclaró que ya había conversado sobre el tema con los dirigentes ‘blanquiazules’ después del partido debut en la Copa Libertadores, ante Nacional.

“El último examen era ante Nacional. Desde que inició no estábamos en el camino correcto, no pensábamos ni hablábamos de fútbol todo el día como otras temporada y habían temas que nos desviaban. Era normal que pensar en la primera fecha de la Copa Libertadores nos desviara al inicio, incluso hicimos la consulta con psicólogos”, contó el técnico en una entrevista con UCI Noticias.

“Las horas previas a ese partido no fueran las que pienso que deben que ser, el inicio del partido mucho menos porque es difícil que es difícil que te pueda pasar eso con algo que está pensando desde enero hasta marzo. Los primeros 15 segundos del partido comprobé que no estaba equivocado en lo que tenía en mente. Si se lograba un resultado a favor seguía en frente y si no se lograba confirmaba que lo que tenía que pasar por el bien de la institución era que no siga en frente”, continuó el estratega.

Cabe precisar que el enfrentamiento del que hace referencia Pablo Bengoechea se llevó a cabo en el estadio Alejandro Villanueva ante Nacional de Uruguay. En aquella oportunidad el elenco victoriano fue sorprendido con un gol en contra a los 15 segundos, del que no lograron recuperarse a lo largo de los 90 minutos.

Bengoechea pasa los días de cuarentena en Uruguay junto a su familia y en las últimas semanas ha sido voceado en Peñarol a que Ignacio Ruglio, quien volverá a postular para ser el presidente del club, aseguró que le encargaría la parte deportiva al extécnico de Alianza Lima.

