Pablo Bengoechea: "No voy a ser tan tonto de armar el peor equipo para Alianza Lima"

Despeja las dudas. Alianza Lima no tuvo un buen inicio en el Torneo de Verano tras empatar 1-1 con Comerciantes Unidos. A raíz del resultado en Matute, surgió una interrogante para Pablo Bengoechea ; ¿por qué no fue titular Carlos Ascues ?

El técnico blanquiazul se encargó de responder a la pregunta en la conferencia de prensa realizada en Matute. Dijo que la razón por la que el 'patrón' no arrancó de titular fue debido, exclusivamente, a una decisión técnica.

Alianza Lima: ¿cuándo se definirá si se juega el partido ante Ayacucho FC? ¿ganará en mesa?

"Yo no soy tonto, no voy a poner al peor equipo para jugar. Yo pongo a los mejores, si alguien no está en el nivel óptimo para mí no es alineado entre los titulares. Solo pueden jugar once hombres nada más. Pensé que Ascues no merecía empezar jugando", declaró Pablo Bengoechea.

Por otro lado, el técnico uruguayo no descartó la idea de usar 3 centrales en Ayacucho, donde jugará su próximo partido. "Normalmente hay muchos centros cuando se juega en altura y es bueno tener esa zona poblada", aseguró.

Además señaló que Leao Butrón no será tomado en cuenta en ciudades de altura para las primeras fechas del Torneo de Verano. El fin de semana, ante Ayacucho FC, taparía Daniel Prieto.

Alianza Lima tiene que visitar este sábado a las 3:30 p.m., a Ayacucho FC en Huanta, aunque el duelo no ha terminado de ser confirmado porque el estadio ayacuchano tiene que aprobar una inspección y, de esta manera, ser habilitado para el duelo por la segunda fecha del Torneo de Verano.

