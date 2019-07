Pablo Bengoechea no ve revancha ante Sporting Cristal: "Si gano no me van a dar el título de 2018"

A puertas de un nuevo Alianza Lima vs. Sporting Cristal por la Liga 1 Clausura, a Pablo Bengoechea , toda esta semana le han restregado en redes sociales el famoso tercer partido del que habló antes de la final del 2018. Pero él no se inmuta. Al contrario, le bajó las revoluciones y hasta destacó todas las virtudes de su rival.

"Para mí no es una revancha", dijo de arranque Pablo Bengoechea. "No lo es, porque si gano no me van a dar el título de 2018. Es un partido más. Muy importante, eso sí. Y donde tenemos que salir a ganar para ir hacia nuestro objetivo".

El entrenador blanquiazul destacó que Sporting Cristal está cumpliendo un gran año, a pesar de no haber logrado el título de la Liga 1 Apertura. "Es el único equipo que se mantiene en competencia internacional. Ha tenido un gran año y solo le faltó el título", indicó.

Y agregó que "debemos ver cómo van a jugar, conocemos muy bien a Christian Palacios porque lo tuvimos en Peñarol, saber si juega Gonzales y dónde lo hará, tener cuidado porque tiene mucha movilidad del medio hacia adelante. No va a ser un partido para nada fácil".

Pablo Bengoechea no quiso adelantar quiénes serán los elegidos para el choque del viernes, pero sí que podría prescindir de Kevin Quevedo y Aldair Fuentes. "Tenemos que esperarlos a ver cómo llegan. Saber qué han trabajado en la Selección y si nos pueden dar una mano", finalizó.