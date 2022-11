Pablo Lavandeira disfruta de unas merecidas vacaciones, hasta el inicio de la pretemporada. Por el momento, se encuentra tranquilo con su presente en Alianza Lima y tras ganar el título nacional, pero no deja de lado algunas aspiraciones personales, como el portar la camiseta de la Selección Peruana.

Así lo dio a conocer en diálogo con Movistar Deportes, donde manifestó que fue una idea que se ha impregnado cada vez más en su mente, luego de sacar la nacionalidad. “Disfruto de este momento porque es único en mi carrera, pero claramente que desde que recibí la nacionalidad están ahí las ganas de estar en la Selección Peruana”, indicó.

Respecto a la campaña que tuvo con los íntimos esta temporada, admitió que “ser campeón es un desahogo después de una carrera de muchos altibajos y mucho sacrificio para mí. Fue increíble y no lo hubiese imaginado nunca cuando empecé el año”. Su llegada a La Victoria se dio este año, siendo uno de los refuerzos más importantes que tuvo el equipo.

Sin embargo, su buen juego y manejo del campo no lo hubiera logrado sin el apoyo de sus compañeros, en especial del ‘Pirata’ Barcos. “Con Hernán generamos un vínculo fuera de la cancha muy importante. En el fútbol hacer amigos no es fácil y me siento privilegiado. Desde el primer día me dijeron que sería campeón”, afirmó.

Durante la entrevista también contó cómo se dio su llegada al club íntimo, luego de su pasado por Universitario de Deportes. En ese sentido, dio a conocer que “no era fácil tomar la decisión de llegar a Alianza Lima. Sabía que había un cuestionamiento especial y que debía trabajar el doble. Creí en mis capacidades y mi profesionalismo”.

Alianza Lima sigue trabajando en la planificación de cara a la siguiente temporada, donde esperan pelear nuevamente por el título de la Liga 1 y también tener un mejor desempeño en la Copa Libertadores 2023. Por lo pronto, la directiva viene revisando las renovaciones de algunos jugadores, incluyendo la del DT Guillermo Salas.





