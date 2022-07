Pablo Lavandeira se convirtió en el héroe de Alianza Lima al evitar la caída ante ADT, en la última fecha del Torneo Apertura. El volante uruguayo anotó el gol del empate (1-1) y los dirigidos por Carlos Bustos rescataron un punto de la altura; sin embargo, el mediocampista victoriano expresó su lamento, ya que deseaba salir victorioso del fortín del cuadro de Tarma.

“Este resultado no lo tomamos con sabor a victoria porque somos Alianza Lima y siempre tenemos que salir a buscar los triunfos en donde juguemos”, declaró en Willax. De la misma manera, destacó las virtudes del rival: “Los primeros minutos fueron muy duros porque ellos hicieron su juego, que no nos convenía; pero luego mejoramos poco a poco. Estamos tranquilos por el esfuerzo desplegado, pero no estoy contento porque queríamos ganar”.

Pablo Lavandeira, quien ya suma siete goles con los victorianos (5 en la Liga 1 y 2 en la Libertadores), sostuvo que “trabajo para estar cada día mejor y, en ese sentido, estoy feliz y agradecido con mis compañeros por el nivel que vengo mostrando. Hay que seguir dándole con todo porque en un club como Alianza a veces no alcanza”.

La escuadra dirigida por Carlos Bustos se mentaliza en el debut del Clausura el próximo domingo a la 1 p. m. (hora peruana) ante Atlético Grau en Piura. Ambas escuadras se enfrentaron en la primera ronda y el encuentro quedó igualado (1-1) en Matute.

Alianza Lima apunta al Clausura

El Apertura ya es historia y los íntimos centran su atención en el segundo torneo del año: esperan contar con Gino Peruzzi, quien ya está en Lima. El argentino arribó al país la noche del reciente domingo, para convertirse oficialmente en refuerzo del cuadro victoriano. Falta que se someta a los exámenes médicos correspondientes, estampe su firma y se produzca la bienvenida de parte del campeón del fútbol peruano 2021.

“Estoy muy contento, con mucha ilusión de llegar a un club grande como lo es Alianza Lima”, declaró Peruzzi ante los periodistas en el aeropuerto Jorge Chávez. A su vez, dio detalles de la conversación que tuvo con el ‘Pirata’ Hernán Barcos, quien fue su compañero en la selección argentina.

“Charlé con Hernán Barcos, con quien compartimos unos partidos de la selección de Argentina. Me habló muy bien del equipo de la ciudad, así que estoy muy contento. Tengo muchas ganas de aportar mi granito de arena para tratar que Alianza Lima esté siempre en lo más alto posible”, añadió Peruzzi.





