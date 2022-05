Alianza Lima se quedó con los tres puntos de la jornada 13 del Torneo Apertura, sobre el final del duelo contra San Martín. Si bien el partido arrancó trabado para ambos elencos, al punto que al final de los 90′ estaban igualados sin goles, un penal le abrió la posibilidad a los íntimos de concluir la fecha con un triunfo que lo sigue elevando en la tabla de posiciones.

En ese sentido, Pablo Lavandeira manifestó que “tratamos de abrir el marcador rápidamente, porque ellos nos iba a dar tranquilidad para manejar el juego, pero no fue así. La cancha no ayudó en nada, no sé por qué estaba tan mojado, si acá no llueve, pero sacamos una victoria que para nosotros fue fundamental”.

El volante estuvo fino con el esférico, aunque admitió que estuvo muy complicado sacar el resultado a favor, debido a las cualidades del rival. “Sabíamos que iba a ser durísimo. San Martín es un equipo que no tiene los puntos que merece en la tabla. Tiene jugadores muy importantes, que hicieron hoy un gran partido”, agregó a GOLPERU.

Si bien calificó este encuentro como “una victoria sufrida, pero merecida”, precisó que hubo un punto que también les jugó en contra. “La cancha mojada no fue un factor determinante, pero sumado al buen juego que hizo San Martín, ya que en todo momento se jugaban cada pelota como si fuera la última, ayudó a eso que sea más complicada”, explicó.

Respecto a la efervescencia que se vivió en el banquillo blanquiazul, Lavandeira comentó que “la presión de Carlos [Bustos] fue porque no pudimos abrir el partido, porque no encontramos en el último tercio la tranquilidad para dar la puntada final, para meter ese pase preciso, y eso hizo que ellos también ganaran confianza, que se apegaran a su partido, el que vinieron a hacer”.

Expresó, además, que “mientras pasaban los minutos, los nervios nos jugaba en contra, nos apremiaba el tiempo y por eso nos faltó un poquito de tranquilidad. Por suerte llegó que es merecido, creo”. Eso sí, dejó claro también que su felicidad con Alianza Lima “se está viendo reflejado en que cada vez que me toca jugar doy lo mejor de mí y qué mejor que con victoria”.





