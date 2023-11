Ha pasado casi una semana, desde la victoria que obtuvo Universitario de Deportes por 3-1 (en el global) frente a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva, por el título de la Liga 1 Betsson. Si bien fue un golpe duro para los blanquiazules, uno a uno los jugadores íntimos comenzaron a pronunciarse. El primero en hacerlo fue el ‘9′ Hernán Barcos y en las últimas horas fue el turno de Pablo Míguez, quien a lo largo de este año fue pieza clave del equipo para llegar a estas instancias.

A través de sus redes sociales, el defensa blanquiazul hizo un mea culpa de lo ocurrido en Matute y dio detalles de lo que ocurrió a lo largo de los 180 minutos en la final de la Liga 1 Betsson (en el compromiso de ida igualaron 1-1 en el estadio Monumental).

“Es difícil describir lo que uno siente cuando se pierde una final, no pude hacerlo antes, la angustia es grande, siento impotencia y vergüenza. Acepto la derrota, no estuvimos a la altura de nuestro club”, arranca la carta escrita en su cuenta de Instagram.

Tras ello, no dudó en profesar el cariño que posee por la institución y lo que representa. “El amor que tengo por esta camiseta es grandísimo y eso hizo que en todo el año, nunca baje los brazos, quise y quise, jugué con el corazón todos los partidos, me preparé y trabajé con humildad pero lamentablemente no se pudo ganar la final”, sostiene.

Finalmente, expuso: “Agradezco y valoro de corazón a todos los hinchas que con mucho esfuerzo estuvieron apoyándonos todo el año y a mi familia que es todo en mi vida”. Cabe señalar que el contrato del zaguero uruguayo culmina a finales de este año y, de momento, en la interna del conjunto íntimo aún no se pronuncian sobre renovaciones o fichajes.

¿Qué sanciones podría recibir Alianza Lima por el apagón en Matute?

A pesar de que Alianza Lima explicó en un comunicado que su única intención al apagar las luces del estadio Alejandro Villanueva, estaba ligado a la seguridad de los asistentes, lo que se vio fue todo lo contrario y la CD-FPF está recabando la información necesaria para estudiar el caso. Según el reglamento establecido por la Liga de Fútbol Profesional, el club de La Victoria podría ser sancionado con la resta de puntos para el 2024, la clausura de su estadio y una multa económica.

Por otro lado, a raíz de lo sucedido en el Alejandro Villanueva, el nuevo Fondo Blanquiazul tuvo una reunión en donde los miembros llegaron a la conclusión de cesar en su cargo de administrador de Alianza Lima a José Sabogal, señalado como uno de los principales responsables de lo ocurrido. Asimismo, Diego Montoya, gerente de marketing, también quedará fuera del club. Ambas decisiones serán informadas oportunamente en la próxima Junta de Acreedores.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO