El plantel de Alianza Lima dejó atrás el amistoso en Medellín para concentrarse en su próximo encuentro en el torneo local. No obstante, tras el último anuncio de que el club no participará, junto con otros siete, de la Liga 1, quedan dudas si los jugadores seguirán trabajando con miras al choque contra Atlético Grau.

Al respecto, el delantero colombiano, Pablo Sabbag, afirmó que en la interna del equipo la consigna sigue siendo entrenar para estar listos ante próximas competiciones. “Nosotros nos estamos preparando, hasta que no sea oficial la cancelación de la primera fecha vamos a seguir trabajando para el domingo”, sostuvo.

El duelo contra el cuadro de Piura se tenía previsto jugar en el estadio Miguel Grau de dicha región. No obstante, debido a la postura que ha tomado la institución, junto a Universitario, Cienciano, Sport Boys, Cusco FC, Melgar, Deportivo Municipal y Binacional, queda en suspenso si se llegará o no a iniciar con el campeonato.

Respecto a su salud, ya que se viene recuperando de una lesión en el codo derecho, el atacante de ascendencia siria comentó a su salida de la práctica de este martes que “ya estoy mucho mejor. Estoy esperando a ver qué dicen los médicos”. De sanar pronto, estaría listo para poder sumarse al esquema de juego de Guillermo Salas.

Disputa por los derechos de transmisión

Luego de que se conociera la postura de los clubes Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal y Binacional, de no ser parte del campeonato local, la FPF respondió con un comunicado , donde deja constancia que aquellas instituciones que mantienen contrato vigente con GOLPERU, seguirán emitiendo sus partidos de local por dicha señal.

“La FPF reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el CFP antes de la aprobación del actual Estatuto y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En esa línea, la FPF mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga 1 a través de la señal de GOLPERU”, indicó en el documento.

No obstante, no menciona nada sobre Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano y Binacional, equipos que mantendrán su postura, hasta que no se levante la medida cautelar. Esto deja en suspenso a sus respectivos rivales para el inicio del torneo, los cuales son Atlético Grau, ADT, UTC y Universitario de Deportes, respectivamente. Solo el ‘Poderoso del Sur’ descansaba en la primera fecha. Aún quedan muchas interrogantes.





