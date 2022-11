Depor pudo conocer que más del 60% de los clubes ya firmaron la declaración jurada en el tiempo establecido por la FPF; mientras que cuatro de ellos no lo hicieron. Alianza Lima, Cienciano, Melgar y Cusco FC se negaron a suscribir dicho documento y dos de ellos expresaron públicamente que no lo harán bajo las condiciones establecidas sobre el papel. Esta situación abre un escenario incierto: su participación en la Liga 1-2023 está en suspenso, o al menos eso da a entender la Federación.

¿Qué es la ‘Declaración de Conformidad y Compromiso’?

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), detalló que el documento atenta contra los clubes. “ La FPF está señalando que los clubes deben firmar esta declaración para reconocerle el estatuto; pero el estatuto se reconoce y se aprueba en una Asamblea de Bases, no con una declaración jurada . Es más, señala también que los derechos de televisación y de marketing de los clubes los va a manejar la FPF. Eso es ilógico, es como renunciar a mi nombre y lo que pueda hacer”, sostiene.

El mismo sábado, luego de que la ADFP tomara conocimiento de la carta enviada por la Federación, sacó un extenso comunicado con el fin de alertar a los clubes sobre las consecuencias de firmar la misiva. En él, se explica que los clubes “están entregando toda su propiedad” a la FPF. Si bien el texto contiene detalles técnicos y jurídicos, Romero señala que el objetivo fue dar una opinión al respecto. “Hemos señalado en el comunicado: ‘ojo, tengan cuidado, porque si firman, están diciendo a la FPF que es el propietario de lo que es mío’”.

Alianza Lima y Cienciano son los dos clubes que expresaron abiertamente su posición: no firmarán la carta. Fernando Farah, miembro del Fondo Blanquiazul, expresó en GolPerú que los términos no son los adecuados para estampar la rúbrica; mientras que Sergio Ludeña, administrador del cuadro cusqueño, coincidió con su colega y se sumó a la consigna. “Vamos a cuidar los intereses del club. Estamos seguros de que la decisión que hemos tomado es la adecuada”, apunta.

Es más, Ludeña expresó su preocupación por las condiciones que pone la FPF para la participación de los clubes en la Liga 1-2023. “No puedo imaginar que tu propio ente rector te diga que si queremos participar o no, tenemos que firmarlo. ¿Qué le estás diciendo a la hinchada, a los sponsors? No queremos firmar hasta que esto se resuelva. Estamos a 30 días de iniciar una pretemporada y no sabemos si vamos a participar en el próximo torneo”, manifiesta.

La versión de la FPF

Depor se comunicó con Carlos Caro, vocero legal de la Federación, quien aseguró que pedirle a los clubes firmar la carta para participar en el torneo del próximo año no es nada nuevo. “Estamos hablando de declaraciones juradas que se han venido firmando regularmente en los últimos años. Todos los clubes desde el año 2020 han venido firmando estas cartas de declaración de conformidad y compromiso (…) Entonces, no estamos hablando de algo nuevo ni sorpresivo. Además, se ha tomado como referencia el modelo de la Conmebol, donde todos los clubes firman cada año para participar en la Copa Libertadores, etc.”, sostiene.

A la Federación no le preocupa los cuestionamientos o la posición de rechazo que clubes como Alianza Lima y Cienciano han expresado en los medios de comunicación. “No nos preocupa. No avizoramos ni nos ponemos en la posibilidad de que algún club vaya a evitar la firma, dado que actuamos acorde con los estatutos de la Federación”. Para ellos, el tema es bastante claro: en la carta se les pide reconocer el estatuto de la FPF y, al no firmarla, se estaría desconociendo ese documento.

“Estamos a la espera de que la comunicación y la firma se produzca por parte de los clubes. También hemos sido claros respecto a la posición de la Federación, de que el club que no se sujete al estatuto de la FPF aprobado por los clubes en la asamblea correspondiente, lamentablemente se podría ver sometido a la posibilidad de ser excluido de la competición (Liga 1). En eso estamos absolutamente claros”, advierte Caro.

¿Un torneo sin Alianza Lima?

Disputar la Liga 1-2023 sin Alianza Lima, Melgar, Cienciano u otro club que ha rechazado firmar la carta es uno de los escenarios posibles, aunque no el ideal. Con todo lo que significa el cuadro blanquiazul en el área deportiva y comercial, ¿quién se imagina jugar un campeonato sin el último campeón del fútbol peruano?, ¿qué interés podría generar un torneo sin estos equipos? Las consecuencias serían terribles. No obstante, la FPF sigue firme en hacer respetar sus reglas de juego.

“No es el escenario ideal ni para los clubes en general ni para la Federación, salvo que se esté buscando o se esté persiguiendo. Acá lo que nosotros damos es un mensaje claro: las reglas están previstas, anticipadas, están llegando a los tiempos y los plazos en que tenemos que respetarlos. Y, en general, el club que no adopte la regla o no quiera seguir los estatutos, podría ser suspendido de la competición”, menciona el vocero legal de la FPF.

Como se sabe, el torneo del próximo año debe realizarse con 19 clubes y está previsto que inicie el 13 de enero y finalice el 5 de noviembre (solo falta la aprobación de las bases); sin embargo, el panorama parece complicado y existe la posibilidad de que Alianza Lima y el resto de equipos sean sancionados si mantienen su posición de no firmar la declaración jurada. En el peor de los casos, el campeonato se jugaría sin esos cuatro, aunque eso signifique entrar en un problema mayor.

“Nosotros no vamos a permitir que dejen sin jugar a un plantel. Acá o juegan todos o no juega ninguno. Lo que ha caracterizado a la Agremiación en todo este tiempo es la solidaridad con los compañeros. En las anteriores paralizaciones, muchos jugadores de clubes grandes que tenían contratos seguros se sacrificaron por los que no lo tenían, y ahora va a ser igualar. Como gremio, tenemos que cuidar el trabajo de nuestros agremiados”, apunta Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap (Agremiación de Futbolistas).

Por su parte, desde la Federación no contemplan un escenario como ese. “No existe en lo más mínimo esa posibilidad. Ya más del 60% de los clubes ha firmado la declaración correspondiente, de manera que no está en nuestro radar que la competición vaya a ser suspendida o algo parecido. Al contrario, esto va a seguir conforme a lo planeado y se va a ejecutar en esos términos”, finaliza Caro.

