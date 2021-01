El nombre de Paolo De la Haza comenzó a rondar por las oficinas de Alianza Lima . Y es que el futbolista sería una de las opciones que están manejando en Matute para que se sume a la misión del regreso a Primera División, posibilidad que ilusiona al deportista.

“Ahora que me han empezado a llamar, a decir que ha sonado mi nombre... me pone muy contento. Aparte yo ya he jugado la Liga 2 con Cienciano, y sé cómo es ese tramo. Yo tuve muy lindos años en Alianza Lima. En esta situación en la que está el club, quién no va a querer ir a poner su granito de arena para hacer que vuelva a Primera División, que es donde siempre tiene que estar”, sostuvo el lateral derecho en diálogo con Depor.

El gran cariño que Paolo De la Haza siente por Alianza Lima se fortaleció con la obtención del título nacional de 2017, el mismo que consiguió bajo la dirección técnica de Pablo Bengoechea.

“Yo en el 2017 salí campeón con Alianza Lima y, la verdad, es una sensación linda salir campeón con el equipo del pueblo y a los tres años ver que descendió, parecía algo increíble. Te ponías a ver noticias y te preguntabas qué pasó, porque cuando empezó el torneo, tenía un equipo competitivo, pero ya no se puede entrar en esos temas de quién estuvo, quién no. Ahora la idea es armar el equipo y que sea un equipo que pelee para hacer que vuelva pronto”, acotó.

Por otro lado, Paolo De la Haza tiene experiencia jugando en Segunda División, por lo que sería una pieza importante, si es que así lo considera Alianza Lima, para la presente temporada.

“El jugar Liga 2 es totalmente distinto a la Liga 1. Cuando jugaba cada equipo en su localía era bravo. Ir a Cutervo, eran bravos los viajes por tierra. Entonces había que adaptarse a esas cosas. Incluso hay equipos que juegan en campos que un poco más y le sobran huecos. Son cositas que por más que parezcan simples, suman”, finalizó el jugador.

