El ‘héroe de Quito’, recordado por su gol ante Ecuador en la victoria (2-1) camino a Rusia 2018, y el goleador histórico de la selección peruana, son jugadores libres, con carta pase en mano y con la autonomía para negociar con el equipo que crean conveniente. Aunque sus nombres despiertan expectativas en el hincha de Alianza Lima, es necesario ir más allá y analizar si ambos -dado su presente en la actividad futbolística- son los jales ideales para reforzar al equipo de Carlos Bustos, que buscará en el Clausura su última oportunidad para defender el trono.

Adaptarse a la necesidad

La opción más cercana de concretarse es la de Hurtado, de irregular presente debido a su poca actividad en la alta competencia. El ‘Caballito’ solo jugó cuatro partidos con Unión Española, rescindió contrato y apareció la oferta de Alianza Lima en el camino. La propuesta es interesante, ya que el jugador de 31 años necesita continuidad para recuperarse en lo futbolístico y, ¿por qué no?, regresar a la órbita de la selección peruana, que necesita sumar esfuerzos para iniciar la campaña al Mundial 2026.

Lo de Hurtado llega un momento oportuno para los ‘grones’, que ante la salida de Édgar Benítez necesita sumar un elemento más en ofensiva para equilibrar al equipo. La característica principal del ‘Caballito’ es jugar de extremo (por derecha o izquierda), una posición que conoce bien, es cómoda para él y podría darle una variante más a Bustos en su dibujo táctico. Sin embargo, el juego de Paolo varía en comparación al del volante paraguayo, quien ha jugado como acompañante de Josepmir Ballón y como mediocampista interno.

Allí está el reto de Hurtado en caso llegue a Alianza Lima. Adaptarse es parte del proceso y el atacante corre contra el tiempo si quiere ganarse un lugar en el once inicial. Eso sí, en la bicolor se ha desempeñado en ocasiones al lado de Yoshimar Yotún y no lo hizo mal.

Sus números en la Unión Española

Temporada Partidos jugados Minutos jugados Goles 2021 2 95 0 2022 2 19 1

Mucha experiencia y poca actividad

Nadie discute la trayectoria y la experiencia de Paolo Guerrero como futbolista. A sus 38 años, el ‘Depredador’ es de esos jugadores que todo equipo desearía tener; sin embargo, su situación es un poco más compleja que la de Hurtado: el delantero, quien ya está recuperado de su lesión a la rodilla derecha, no juega hace más de ocho meses y su falta de actividad puede pasarle factura en su intento de retomar la competencia.

El tiempo que ha estado de para es un problema que en Alianza Lima deben estar dispuestos a aceptar. El riesgo que se corre está presente y la decisión la tienen que tomar el comando técnico y el club. Pero, por lo visto, hay consenso en lo que Guerrero puede sumar al actual plantel. El goleador de la bicolor es un ‘9′ de similares características a Hernán Barcos: líder, buen biotipo y olfato de cazador; no obstante, a eso hay que sumarle su capacidad para jugar de espaldas al arco y asistir a sus compañeros.

Paolo Guerrero ha estado entrenando también con la selección peruana | Foto: EFE

Bustos suele jugar con dos atacantes en sus equipos: un centrodelantero y un segundo punta con velocidad que pueda aprovechar los espacios del primero. Barcos es el hombre gol que los ‘grones’ tienen arriba y, de sumarse Guerrero, surge la duda sobre la viabilidad de jugar con dos puntas en área contraria. Lo más lógico sería pensar que uno de ellos será titular y el otro suplente; sin embargo, la decisión pasa por el comando técnico y la capacidad de sacar lo mejor de cada uno de los jugadores.

Además de las virtudes que tiene Guerrero dentro del campo, también está lo que transmite y contagia fuera de este. Su imagen es la del líder positivo que admiran y respetar, por lo que ese mensaje puede calar en la interna del equipo, sobre todo en los jugadores más jóvenes que quieren abrirse camino y sueñan con jugar en la bicolor.

Sus números en el Inter de Porto Alegre

Temporada Partidos jugados Minutos jugados Goles 2020 9 728 7 2021 14 428 2

El equipo que se viene

De concretarse el fichaje de ambos futbolistas, el más feliz en Alianza Lima será Carlos Bustos. El técnico cordobés tendrá un abanico de posibilidades para realizar variantes en su oncena habitual y resolver partidos que puedan presentarse difíciles de ganar. Sin hacer un esfuerzo, el equipo podría ser con Ángelo Campos; Renato Rojas, Pablo Míguez, Christian Ramos, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Paolo Hurtado, Pablo Lavandeira; Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Con base en el sistema que se use, a ese equipo también se pueden sumar jugadores como Cristian Benavente, quien es una pieza importante para los blanquiazules y ha mantenido cierta regularidad en lo que va de la temporada. No obstante, es imperativo que el ‘Chaval’ pueda ofrecer más de lo que ha hecho hasta el momento. Tiene la capacidad para demostrar que puede marcar la diferencia en el fútbol peruano, pero por alguna razón todavía no ha logrado despegar como se pensó.

Benavente es uno de los jugadores distintos en Alianza Lima, ha jugado 16 partidos y registra 4 goles entre el Torneo Apertura y la Copa Libertadores. El más grande reto que ha enfrentado hasta ahora es jugar el torneo internacional, una de las razones que lo sedujo al momento de firmar por los blanquiazules. Sin embargo, esa deuda está pendiente, no estuvo a la altura de las exigencias y fue parte del fracaso del equipo tras el 8-1 que recibió ante River Plate.

El volante de 28 años es el llamado a destacar en el Torneo Clausura y más cuando ya ha pasado de medio año como para adaptarse al fútbol peruano. Ya no tiene justificaciones para no rendir y depende de él mismo abrirse paso aquí, ganarse un puesto en el conjunto ‘grone’ y entrar nuevamente en el radar de la selección peruana.

Otro de los llamados a resaltar es Christian Ramos. Por experiencia y jerarquía, se esperaba mucho del central de 33 años; pero todavía no ha podido redondear un partido de siete puntos ni adueñarse del puesto como titular. El defensor ha jugado 15 partidos en total, alterna con Yordi Vílchez y, a pesar de la confianza que recibió de Bustos, le ha costado sobresalir en general. Eso sí, la ‘Sombra’ le da un plus al equipo: posee buen juego aéreo y tiene salida desde atrás.

Asimismo, Aldair Fuentes también integra esta lista y está obligado a pelear, por lo menos, el puesto a Josepmir Ballón. El volante central llegó de España buscando una oportunidad para sobresalir otra vez; sin embargo, su presente dice otra cosa y ha tenido pocas opciones de iniciar los partidos como titular. Depende de él darle vuelta a su presente y tener continuidad en el Clausura.





