El nombre de Paolo Guerrero es una constante para los hinchas de Alianza Lima, quienes sueñan con ver al delantero de la Selección Peruana volver a portar la blanquiazul. No obstante, el jugador ratificó que no ha tenido acercamiento alguno con el club y que por el momento sigue enfocado en su recuperación.

“Yo no sé por qué se está hablando de eso. Creo que hay una cortina de humo, porque se está manoseando mi nombre. En ningún momento yo he tenido algún acercamiento con Alianza. La gente de Alianza no se ha acercado a mí, no hay ninguna conversación, nada”, dijo a su salida de la Videna.

Además, se mostró fastidiado por cómo se viene tratando su nombre: “Yo no sé por qué la prensa está hablando eso, ¿hay alguna cortina de humo que estén provocando? Debe haber alguna, porque mi nombre se está manoseando. Ayer [martes] también tocaron mi nombre en un programa. Me siento incómodo por eso”.

Paolo Guerrero negó acercamiento con Alianza Lima. (Video: @bcscanal6)

Respecto a su decisión de jugar en Perú o en el extranjero, señaló que “cuando esté 100% recuperado recién tomaré una decisión sobre jugar”. De momento, el jugador se encuentra entrenando de forma diferenciada en la Videna, con apoyo del comando técnico de Ricardo Gareca.

De momento, el ‘Depredador’ se encuentra como jugador libre, pues decidió finalizar su contrato con Internacional de Porto Alegre para enfocarse en su recuperación. Ante este panorama, ha sido vinculado con más de un club, incluyendo Boca Juniors, que envió a uno de sus directivos para conversar con él, pero sin llegar a nada concreto.

Paolo Guerrero disputó su último partido con Inter en octubre del 2021, para el choque contra Atlético Mineiro, por la Serie A de Brasil. Tras ello, fue considerado para el encuentro contra Chile, por las Eliminatorias a Qatar 2022, donde se ganó por 2-0. No obstante, para los siguientes cotejos ya no fue considerado, por su lesión a la rodilla.





