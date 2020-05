En este tiempo de cuarentena los jugadores de la Selección Peruana han dejado al descubierto su hinchaje por determinados equipos, aunque algunos ya eran evidentes. A través de una entrevista con GOLPERU, Paolo Hurtado reafirmó su deseo que volver a Alianza Lima, pero esta vez para proclamarse campeón con algunos compañeros de la ‘bicolor’.

“Me he trazado el sueño de volver a Alianza Lima y campeonar. No lo he conseguido y está en mi cabeza regresar con algunos compañeros para salir campeón. Quiero jugar con Advíncula. Zambrano también quiere volver a Perú. Carrillo y Cueva igual, y espero que cuando regrese ellos estén ahí”, sostuvo.

“Cuando uno es niño tiene sueños. Me tracé metas en mi carrera y con trabajo las he cumplido. Jugué en Alianza, llegué al primer equipo, llegué a la selección, fui a Europa y luego ir a un Mundial. El gol en Quito estará en mi vida como para muchos peruanos”, continuó.

Por otro lado, Hurado también contó como pasa el tiempo de aislamiento social en Turquía. "Hasta ayer iba al club a entrenar por las tardes porque vivo a 10 minutos. A partir de la primera semana de mayo comenzaremos a entrenar por grupos. Ahora cada uno lo hace por su parte. Si puedes ir al club, vas. Antes de la llegada del coronavirus nos hicieron exámenes y todo fue negativo

Otro de los jugadores íntimos que han ratificado su deseo de volver a Alianza Lima es Claudio Pizarro, quien confesó que ese es un ‘tema pendiente’, a pesar de que él haya decidido terminar con el fútbol en el Werder Bremen este año.

