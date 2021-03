Alianza Lima tuvo una campaña para el olvido en el 2020, hecho que dejó a más de uno insatisfecho con los resultados que obtuvieron en el campo. Así lo dio a conocer Patricio Rubio, quien precisó que no todos sus compañeros pelearon por conseguir los mejores resultados.

“Yo siento que descendimos igual, por secretaría no vale y lo merecíamos. Habían muchos jugadores que no querían, que tiraban para atrás y así se hace difícil”, confesó el atacante chileno al podcast Catedral Hispana. Además, señaló que hasta la fecha recibe el apoyo de los hinchas por lo hecho la temporada pasada.

En ese sentido, Rubio señaló que “yo, por lo menos, me quedo tranquilo y la gente así me lo hace saber. Hasta el día de hoy me escriben, me hablan de que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque en cada partido di lo mejor y siempre estuve a disposición para tratar de que no descendiéramos”.

Patricio Rubio fue uno de los ‘jales’ que hizo Alianza Lima, luego de la designación de Mario Salas como director técnico. El chileno jugó 20 partidos en la temporada con la camiseta blanquiazul y anotó seis goles, siendo uno de los refuerzos menos criticados de la pasada plantilla íntima.

Sin embargo, para el 2021, el club decidió no contar con él para que peleen el ascenso, ya que su contrato concluyó a finales del año anterior. Con ello, el delantero tuvo carta libre para migrar a otro equipo: Unión Española.

Con una imagen publicada en su cuenta de Instagram, ‘El Pato’ hizo oficial la noticia. “Volvemos a casa. Feliz”, escribió el jugador en la red social. Rubio vistió la camiseta hispana entre las temporadas 2012 y 2013, anotando 23 goles y consagrándose campeón con el club de Independencia en el torneo de transición de aquella época. Las palabras del ‘Pato’, definitivamente han traído eco en las últimas horas.





