Esta semana se dio a conocer la partida de Adrián Balboa de Alianza Lima, al no llegar a un acuerdo para su renovación. No es una situación ajena al fútbol, especialmente cuando hay cambios en el comando técnico. Sin embargo, en el contexto de pandemia, con pocos vuelos disponibles, su desvinculación levantó más de una crítica.

Uno de los que se manifestaron en contra del manejo que tuvo el club fue Pedro Eloy, quien manifestó que se pudo haber tratado el tema de manera ‘más humanitaria', a fin de evitar que se llegue a un ‘maltrato', como el calificó.

“En este contexto de poca comunicación y de excesos de zooms, tranquilamente podías hacer que ese mensaje se dé vía zoom entre Montevideo y Lima, no hacía falta que tome el avión y venga acá. Me pareció un manejo penoso por parte de Alianza Lima porque esto lo entiendo como un maltrato”, sostuvo el periodista en Movistar Deportes.

Asimismo, recalcó que este hecho deja un mal precedente con los jugadores, sobre todo, para aquellos que fueron muy cercanos al uruguayo. “Al final, la gente que administra Alianza dirá, a mí que me importa que piense un periodista, pero el plantel que compartió con Balboa - yo creo- diría ‘le hicieron eso a mi compañero, que es mi amigo, mañana me la hacen a mí‘. El mensaje de arriba hacia abajo es malo”, enfatizó.

“No estuvo bien, dejando en claro que Alianza tiene todo el derecho en lo futbolístico de prescindir de quien sea, pero díselo de otra manera. Ahora, no hay vuelo de Lima a Montevideo, ¿como se regresa? La persona está sobre el jugador y en este caso no trataron bien a la persona, ese es mi punto”, criticó Eloy.

Alianza Lima ya tiene en agenda a los nuevos refuerzos que se sumarán esta temporada. De momento, el primero en aceptar la convocatoria ha sido Jonathan Herrera, quien tiene previsto llegar a la capital este viernes por la mañana. Sobre los entrenamientos, el club anunció la firma de la Declaración Jurada dada por la Federación Peruana de Fútbol, a fin de obtener la autorización y así volver al campo.

