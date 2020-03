Para el inicio de esta temporada, Jean Deza dio a conocer que no continuaría su carrera en UTC. Muchos sospechaban que pasaría a Alianza Lima, aunque también se supo que Sporting Cristal estaba detrás del jugador. Hoy, tras semanas de su fichaje, las críticas por sus actos de indisciplina estarían mermando las oportunidades del jugador, tal y como lo mencionó el comentarista deportivo, Pedro Eloy García.

“En Sporting Cristal se deben estar riendo, por no haber contratado a Deza. Y eso que desde hace mucho no se reían en La Florida. El delantero se sacó solo”, sostuvo Pedro Eloy, durante la emisión de Al Ángulo, ayer por la noche.

La crítica sigue en aumento. Incluso, los mismos jugadores de Alianza Lima estarían cansados de la sobre exposición que ahora tiene el club, por los actos de indisciplina cometidos, no solo por Deza, sino también por Carlos Ascues. “Parece que el plantel ya se cansó con las indisciplinas, se sienten mortificados”, comentó Diego Rebagliati.

Decisiones técnicas

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea sostuvo que prescindirá de Jean Deza este fin de semana otra vez, aunque no hay una decisión definitiva sobre su situación. “Nadie ha dicho que va seguir ni que no va a seguir, lo cierto es que no va a estar el fin de semana. Me preocupa mucho más los tres puntos ante Deportivo municipal. El lunes o martes van a tener más noticias”, afirmó.

Alianza Lima buscará volver a la senda de la victoria este fin de semana, frente a Deportivo Municipal. El cuadro blanquiazul necesita los tres puntos, luego de la derrota ante Ayacucho FC, el fin de semana pasado. El duelo está pactado para esta noche a partir de las 8:00 p.m. en Matute.

