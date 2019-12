Pedro Gallese fue pieza clave para los triunfos de Alianza Lima en los dos partidos ante Sporting Cristal, por la semifinal de la Liga 1. A pesar de momentos familiares complicados, el golero, supo pararse en el arco y hacer un buen trabajo.

Al finalizar el encuentro que se llevó a cabo en el Estadio Nacional, el jugador se tomó unos minutos para pedirle una oportunidad a su esposa por el error que cometió en plena entrevista con GOLPERU.

“Estoy feliz con el resultado de ahora y solamente quiero dedicárselo a mi señora que está pasando momentos difíciles por mis errores. No me justifico, pero solo quisiera que me dé una oportunidad y pelear por mi familia. Siento que puedo perderla y solo quiero recuperarla.”, sostuvo el futbolista.

“Solo me queda decirte, Claudia, que sé que cometí un error muy grande y te pido una oportunidad para recuperarte, para recuperar tu confianza y recuperar a mi familia también”, finalizó Gallese.

Por otro lado, es preciso destacar que Alianza Lima se enfrentará ante Deportivo Binacional por la final de la Liga 1. Los duelos están programados para el domingo 8 de diciembre y el domingo 15 del mismo mes. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias y todos los goles por Depor.com.

