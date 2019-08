Pedro Gallese sufre discriminación por ídolo de América de México y lo descarta de la peor manera [VIDEO]

En los últimos días, la prensa mexicana afirmó que Pedro Gallese figura en la lista de posibles candidatos para ser el próximo portero de América. Esto luego de que el portero de la Selección Peruana destacara en la Copa América Brasil 2019.

En ese marco, ESPN de México conversó con Héctor Miguel Zelada, el exarquero e ídolo de América, para saber su opinión con respecto al futuro guardameta que llegará al conjunto de ‘La Águilas’. Y claro, él no dudó el arremeter contra Pedro Gallese.

Aquí las declaraciones sobre Pedro Gallese, el arquero de la Selección Peruana y Alianza Lima. (Video: ESPN 2)

“Recién nombraron a Gallese, dentro de la lista. Y como se decía ‘Don’ José Antonio Roca: para ser arquero del América no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Gallese no parece arquero del América. No, no, no [risas]. Para eso, hay que reunir condiciones especiales. No es fácil”, afirmó Héctor Miguel Zelada en ESPN México.

“Pusieron el nombre de cuatro arqueros en la lista de candidatos, pero nombraron a Gallese. Con todo respeto, Gallese no tiene la pinta para ser arquero del América. Se acabó”, agregó.

“Yo creo que Jeremías Ledesma es una gran opción, porque reúne el perfil para custodiar la portería: condiciones naturales, físico impresionante, personalidad, etc.”, concluyó.

Perú empató 2-2 ante Honduras y quedó casi eliminado de los Juegos Panamericanos. (Video: América TV)

