Desde que Pedro Gallese llegó a Alianza Lima a inicio de año, elegir al arquero íntimo cada semana se convirtió en un ‘lindo dolor de cabeza’ tanto para Miguel Ángel Russo como para Pablo Bengoechea, debido a que el jugador competía con la experiencia de Leao Butrón.

Con el paso de las fechas, el golero de la Selección Peruana se convirtió en titular en el cuadro íntimo; sin embargo, las críticas no faltaron. Es así como el miércoles pasado, en una entrevista con Movistar Deportes, Pedro Gallese respondió a esos comentarios.

“Cuando yo llegué a Alianza Lima, la gente quería que uno tape un poco más, que uno saque las pelotas imposibles. Es lógico que al arquero siempre le van a hacer goles. Seguro pensaron que contratando a Pedro Gallese se iban a acabar los goles en Alianza, pero eso no es así, el arquero recibe goles”, sostuvo.

“Hay goles que a veces me hacen que por ahí tengo que hacer algo mas, pero son goles que le hacen a cualquiera. Eso me deja tranquilo porque el equipo está en una buena posición. Veo como he tapado todo el año en Alianza y en la Selección y me siento tranquilo”, continuó.

Alianza Lima se ubica en la punta de la tabla de posiciones del Clausura y este domingo chocará ante Unión Comercio por la última fecha del Torneo. El duelo se llevará a cabo a partir de las 3:00 p.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU, pero no olvides de en Depor.com tendrás el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

Llegada de River Plate a Lima. (21/11/2019)

