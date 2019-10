Pese a disposición de Solano, Alianza no solicitó a Kevin Quevedo, Aldair Fuentes y Dylan Caro

Luego de que Universitario de Deportes y Sporting Cristal solicitaran la liberación de algunos de sus futbolistas para el choque decisivo que afrontarán por el Torneo Clausura, Nolberto Solano se comunicó con el técnico de Alianza Lima , Pablo Bengoechea. ¿Qué pasó?

Sucede que el técnico de la Sub 23 mostró disposición para liberar a alguno de los convocados que pertenecen a Alianza Lima (luego del choque amistoso ante Colombia), a fin de que Pablo Bengoechea no tenga problemas con el armado del once titular con miras al cotejo ante San Martín.

Ante ello, Bengoechea agradeció el gesto de Solano y mostró la disposición de Alianza Lima por seguir aportando jugadores a la Selección Peruana sub 23. De hecho, el ‘Profe’ es consciente de que tiene variantes para reemplazar a los habituales titulares Kevin Quevedo, Aldair Fuentes y Dylan Caro.

Con ‘Joa’ Arroé en el ataque, Alianza Lima saldrá con el cuchillo entre los dientes para tumbarse a San Martín, este domingo. Claro, ‘Bengo’ urge de los tres puntos para seguir en la pelea por el Torneo Clausura.

Ojo a un detalle. Alianza Lima llegará al choque luego de vencer a Pirata FC en Matute. Los íntimos están con la moral al tope, al igual que Pablo Bengoechea.

