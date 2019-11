Antes de viajar a Juliaca para enfrentar a Binacional, Pablo Bengoechea y Francisco Duclós tuvieron una conversación realmente necesaria en favor de Alianza Lima, que se jugaba la clasificación a la semifinal de la Liga 1. De hecho, el técnico íntimo seguía preocupado por las falencias defensivas de su equipo y no tuvo más opción que recurrir al entusiasmo de un profesional que pedía una oportunidad para tapar bocas.

Jugar con una línea de 5 defensas en el fondo fue la solución inmediata a la que apeló Bengoechea para intentar corregir los errores en el fondo. Sin duda alguna, el técnico de Alianza Lima fue consciente de que no podía dar mayores licencias en su visita a Binacional para no regresar a la capital con la canasta llena y sin el primer lugar del Torneo Clausura.

- “El fin de semana vas a jugar. El empate no es un mal negocio. Pero te necesito metido y concentrado para que no nos terminen de ahogar. Te necesito anticipando y no quiero expulsiones. Nos jugamos la clasificación a la semifinal y tú ya sabes lo que es jugar definiciones”.

Esa fue parte de la conversación que tuvo Bengoechea y Duclós antes del partido clave. De esta manera, el técnico de Alianza Lima le hizo entender a un campeón nacional convertido en reservista de la responsabilidad que implicaba estar preparado para jugar en un equipo grande, precisamente cuando las papas queman y en el momento menos esperado.

Con cuatro partidos jugados en el año, Duclós hizo su trabajo y trató de no equivocarse en ninguna salida. Fue el más disciplinado a nivel táctico, se alejó de la fricción y ganó cada pelea individual ante un Binacional que ha convertido a Juliaca en su fortaleza.

Consecuentemente, el técnico de Alianza le ratificó la confianza a Duclós. Lo hizo titular en Matute ante Sport Huancayo y él funcionó como un relojito. Por ese motivo, ‘Bengo’ no dudó en volver a utilizarlo desde el arranque ante Unión Comercio y, ahora que se viene un rival agresivo como Sporting Cristal, su presencia parece estar asegurada.

