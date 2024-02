¿Por qué Alianza Lima no renovó con Juan Pablo Goicochea y ahora se va libre a Argentina? (Foto: Alianza Lima)

Desde finales del 2023 e inicios del 2024, en Alianza Lima se vivió una reestructuración deportiva en tanto a la conformación del plantel. De hecho, gran parte del primer equipo de la temporada pasada no continuó, ya sea por rescisiones de contrato, como por decidir no renovar con ciertos jugadores. Sin duda alguna, un nombre que llamó mucho la atención era el de Juan Pablo Goicochea, futbolista de 19 años que, tras estar en reserva, venía entrenando junto al primer equipo desde octubre del 2022 y cuya proyección, para muchos, era la de un delantero prometedor, de esos que escasean en el fútbol local. Sin embargo, Depor pudo conocer que la decisión del club pasó por no resolver a tiempo algunos temas de cláusulas.

No renovación de Goicochea A lo largo de su paso por el primer equipo de Alianza Lima, Goicochea apenas tuvo minutos en un partido en el 2022 (ante Binacional) y en tres en el 2023. Sin embargo, sí fue considerado tanto para la Copa Libertadores Sub 20 como para la Copa Libertadores del primer equipo en esa última temporada, asimismo, también conformaba la lista de convocados en la mayoría de partidos, más allá de que no solía tener la oportunidad de ingresar al campo de juego. A todas luces, parecía un proyecto de mucho interés en Alianza Lima desde el momento en que fue promovido al primer equipo; sin embargo, a medida de que iban pasando los meses en el 2023, no se tenía nada claro respecto a si el jugador iba a renovar o no el contrato que vencía aquel diciembre. Desde el lado del jugador, esperaban una oferta formal de Alianza Lima que no llegaría hasta la recta final del año. Desde el lado del club, se buscó ampliar el vínculo pero bajo ciertas condiciones que para el entorno de Goicochea no eran muy prometedoras considerando que el jugador podría ser exportable en un futuro próximo. El préstamo a otro club en una liga local bajo esas mismas condiciones tampoco era una opción muy tentadora, ya que consideraban que el jugador podía obtener una oportunidad en el exterior. Fue entonces cuando, más allá del mutuo interés en que Goicochea continúa vistiendo la camiseta 'blanquiazul', no se pusieron de acuerdo en temas contractuales para que sé dicha renovación, ya sea por el plazo de tiempo de contrato o las consideraciones en caso llegue una oferta del exterior. En tal sentido, no se llegó a tiempo a un acuerdo y el club continuó armando su plan de reestructuración sin considerar al futbolista de 19 años. Por su parte, la empresa que maneja al jugador empezó a buscar opciones viables en el exterior. Y consiguió una muy importante. Por su parte, Alianza Lima optó por quedarse con tres delanteros natos dentro de su plantel: Cecilio Waterman, Hernán Barcos y Pablo Sabbag. Sin embargo, según las últimas informaciones, el 'Jeque' será baja durante unas semanas debido a que recrudeció su lesión en el tobillo izquierdo y, en medio de este panorama, se hace aún más necesaria la presencia de variantes en la zona delantera. Goicochea a Platense Según pudo conocer Depor, Platense es el club que ha negociado con Goicochea para sumarlo a sus finales. En tanto a la transacción, se trata de un porcentaje del pase y el otro lo sigue manteniendo la empresa que lo representa; asimismo, se buscó un proyecto a mediano o largo plazo y, por tanto, se cerró el acuerdo de que será por tres temporadas y que el jugador pasará directamente a las filas del primer equipo del club argentino. Como se recuerda, Goicochea ya ha participado de la selección peruana sub 20 peruana tanto en el 2022 como en el 2023. Por su edad, el futbolista todavía es convocable para el siguiente Sudamericano sub 20 a desarrollarse en el 2025 y se espera que se sume a la lista de opciones en el fútbol local. ¿Qué se sabe de Platense? Platense tuvo un buen 2023 y eso lo manifestó compitiendo en la Copa de la Liga Profesional Argentina, donde terminó cuarto en la tabla de posiciones con 20 puntos tras 14 partidos disputados en la Zona B. Eso les permitió clasificar a las rondas de eliminación directa, en donde caminaron a paso firme hasta la final: eliminaron a Huracán en cuartos, a Godoy Cruz en semifinales, pero no pudieron con Rosario Central en la definición por el título y quedaron subcampeones. En lo que respecta a la Copa de la Liga 2024, el 'Calamar' recién ha jugado tres encuentros en la Zona B, cosechando un triunfo, un empate y una derrota. Los pupilos de Sebastián Grazzini esperan repetir lo que mostraron el año pasado y para eso deberán mejorar muchísimo. En su partido más próximo enfrentarán a Lanús por la cuarta jornada, programado para el domingo 11 de febrero desde las 5:00 p.m. y que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez.

