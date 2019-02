Alianza Lima preocupado por el arbitraje y por Sporting Cristal 

César Torres, miembro del Comité deportivo de Alianza Lima , dijo que están preocupados por la presión que podría ejercer Sporting Cristal dentro de la Federación Peruana de Fútbol. El directivo dijo que además presentarán una queja formar por el arbitraje ante los celestes.

"El árbitro Víctor Hugo Carrillo cortó mucho el juego y eso nos perjudicó más de la cuenta. También con la expulsión de Fuentes, acaso todos nos vimos la agresión de Pacheco a nuestro jugador. Pero, esto simplemente sucede por la presión que hoy en día ejerce Sporting Cristal dentro de la Federación Peruana de Fútbol que ahora se encarga de organizar el campeonato", dijo en entrevista con Radio Ovación.

El directivo recordó que para la final del año pasado, el expresidente de Sporting Cristal, Federico Cúneo, dijo que el árbitro Carrillo era de hincha de Alianza Lima. "Eso aunque no lo crean, hoy pasa factura. Este tipo de declaraciones me hizo acordar a los tiempos de Alfredo González, aunque salvando distancias porque Federico (Cúneo) es un señor", señaló.

"Realmente me preocupa este tipo de presiones tomando en cuenta que Cristal actualmente, (junto a una empresa de bebida gaseosa), es el auspiciador principal de una Federación Peruana de Fútbol, que hoy en día no tiene plata, propio de ello es que hasta ahora no nos pagan las utilidades a los clubes", dijo el directivo blanquiazul.

El dirigente de Alianza Lima dijo que presentarán una queja formal ante la Conar por el arbitraje ante los celestes. "Queremos un torneo de buen nivel, todos tenemos que mejorar y cuando digo todos me refiero a jugadores, directivos, periodistas, árbitros y la propia afición", apuntó.

César Torres afirmó que Alianza Lima no pedirá el veto para Víctor Hugo Carrillo. "Hay que darle nivel a la situación, simplemente queremos que los árbitros no estén condicionados y que solo impartan justicia", señaló.

